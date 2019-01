Villacís afea al Ayuntamiento que avisara de madrugada del protocolo anticontaminación para el día de Navidad

Publicado 26/12/2018 12:58:07 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha afeado al Consistorio que avisara en la madrugada del día 25 que se activaba el protocolo anticontaminación para el día de Navidad y le ha pedido mayor "previsión" y "sensibilidad" con los madrileños.

Así lo ha expuesto Villacís en declaraciones a los periodistas en la carpa de Ciudadanos instalada en la Puerta del Sol y acompañada del portavoz de la formación 'naranja' en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

"El día 25 de diciembre a la 1 de la madrugada el Ayuntamiento de Madrid informaba sin ningún tipo de antelación de que entrábamos en protocolo 1 de contaminación. Esa es la manera en la que muchos madrileños que están de felicitaciones se enteran que al día siguiente van a ver limitada su conducción justo en el día de Navidad. Funcionan sin ningún tipo de planificación ni de sensibilidad hacia los madrileños", ha echado en cara al equipo de Gobierno municipal.

Para la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, el Ayuntamiento va a funcionar "a base de protocolazos" y "de hacer la vida imposible a la gente". "Esto se puede solucionar con un poco más de previsión, sensatez y altura de miras y altura política, porque esto es un poco primitivo", ha criticado.

Asimismo, Villacís ha señalado que esta situación se ve empeorada debido a la "falta de proyección" de la Comunidad de Madrid con el transporte público, porque "no puede ser que uno cuando se vaya a dormir no pueda saber cómo va a llegar a su trabajo al día siguiente porque no sepa cuántos minutos va a tardar en venir su tren".

Por ello, ha pedido a ambas administraciones que se sienten y empiecen a hablar "porque cada día los madrileños lo tienen más complicado".