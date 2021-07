Asegura que la bandera LGTBI "antes o después estará en Madrid" y defiende que hay debates "ya superados"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado que la bandera LGTBI, "antes o después, estará en Madrid", para apostillar que hay debates "ya superados".

"Lo digo con el cambio climático, lo digo con los derechos LGTBI: hay debates que están superados por la sociedad civil desde hace mucho tiempo y no vamos a permitir que Madrid dé un paso atrás en ellos", ha remarcado desde la entrega de diplomas del taller dirigido a mujeres víctimas de trata.

La cuestión de la fallida bandera en Gran Vía ya pasó por la comisión de Vicealcaldía a través de una pregunta planteada por Vox.

Begoña Villacís, y el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, protagonizaron un tenso rifirrafe cuando el también diputado nacional le exigió que pagase "de su bolsillo o de su partido" la bandera de "un lobby" mientras que ella aseguraba que mientras que Cs esté en el Ayuntamiento "se van a defender los derechos LGTBI".

Ortega Smith preguntó por el coste de la bandera arcoíris que inicialmente iba a desplegarse el 3 de julio, coincidiendo con la marcha del Orgullo, financiada con 15.000 euros por el departamento que dirige Villacís y en colaboración con la asociación de empresarios AEGAL. Begoña Villacís contestó que "no se paga" porque "no se pudo extender dado que no se facilitaron los permisos".