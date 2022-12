Villacís asegura que están "abiertos" a aceptar propuestas de la oposición para Presupuestos y critica "postureo"

Cree que estas Cuentas con "imprescindibles" para las familias

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este lunes que desde el Gobierno municipal están "abiertos" a escuchar y aceptar propuestas de los partidos de la oposición para los Presupuestos de 2023 y ha criticado el "postureo" de algunas formaciones.

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género, la vicealcaldesa ha asegurado que saben que sus Presupuestos "no van a ser los finales" y que están "dispuestos a que así sea". "Lo más importante es que los madrileños tengan unos Presupuestos", ha indicado.

En esta línea, ha defendido que las Cuentas contemplan inversiones para familias vulnerables como la Tarjeta Familias, que pasaría de 10 millones a 12,6 de inversión. "Son imprescindibles para las familias en un momento muy difícil", ha subrayado.

Villacís ha criticado también "determinadas posturas" de los partidos políticos, que se dedican al "postureo". "No quieren resolver los problemas", ha asegurado, a la vez que ha aseverado que solo quieren presentarse a las elecciones habiendo dicho 'no' a estos Presupuestos. "Es una mala acepción de la política, eso es politiqueo y no lo comparto", ha valorado.

DISTRITO CENTRO

Por otro lado, y después de que el Gobierno municipal vaya a aprobar una moratoria para que vehículos ligeros de mercancías con etiqueta B puedan acceder al Distrito Centro, Villacís ha asegurado que la Zona de Especial Protección Distrito Centro "no es objeto de negociación".

Así, ha explicado que esta enmienda "no atiende a un partido político" sino a "una realidad social".

En concreto, ha asegurado que estos propietarios tienen "problemas" para cambiar sus vehículos en estos momentos debido a una situación económica "muy adversa". "Es prorrogarles y darles un respiro", ha detallado.