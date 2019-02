Villacís asegura que "Madrid está igual que hace cuatro años" y lamenta las "dos versiones de Carmena"

Publicado 26/02/2019 16:47:14 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este martes que "Madrid está igual que hace cuatro años" debido a la gestión del equipo de Gobierno de Ahora Madrid, y ha lamentado que la alcaldesa, Manuela Carmena, tenga "dos versiones".

"Una cosa es el Madrid de su burbuja y otra el Madrid; han ejecutado el 40 por ciento del presupuesto, no han hecho absolutamente nada. No quiero que me diga usted con quién se reúne, qué hace, una sola infraestructura útil", se ha dirigido a la regidora durante el apartado de las comparecencias.

Además, Villacís ha criticado las "dos versiones" de la alcaldesa, una en el Pleno y otra en las entrevistas. "Dijo que nadie duerme en Madrid durante la campaña del frío. Este año y el anterior se han quedado en la cola 20 personas de media al día. El 7 de enero, 20 personas sin plaza; el 14, doce personas sin plaza, y el 15 de enero un total de 28", ha reprochado.

También ha recordado Villacís que con el mandato de Carmena es "la primera vez que el Samur Social se ha concentrado a las puertas de este Ayuntamiento". "Lo que no está dispuesta a asumir es un poco de autocrítica", ha indicado.