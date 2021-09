Villacís asegura que se mejorará la avenida de Menéndez Pelayo "en superficie" tras el 'no' al parking subterráneo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aseverado este miércoles que se mejorará la avenida de Menéndez Pelayo, colindante con el Retiro, "en superficie" tras el 'no' al parking subterráneo.

El concejal-presidente de Retiro, Santiago Saura (Cs), anunciaba ayer en el Pleno del distrito que el proyecto de construcción de un gran parking junto al parque "ya no está sobre la mesa".

Villacís ha señalado hoy, tras presentar el Plan SURES, que "como consecuncia de que la Unesco declaró Patrimonio ese eje, hacía que no estuviera sobre la mesa", algo que "no quiere decir que no se mejore la zona en superficie".

Cs ya manifestó su "rechazo al proyecto de construcción de un gran aparcamiento subterráneo en la avenida de Menéndez Pelayo, junto al Parque del Retiro, tal y como ha sido expresado desde el primer momento en el que se planteó este proyecto a principios de 2020", un rechazo que manifestaban públicamente porque el aparcamiento es "innecesario y perjudicial".

A principios de año Cs ya esgrimía que se oponían al parking además por su posible afección en la captación de fondos europeos de recuperación, "cuyas prioridades están fuertemente vinculadas a la transformación verde, prioridades que serían contravenidas por un proyecto de estas características, disonante con las prioridades europeas".

Este proyecto contó con el rechazo de la mayoría en el Pleno del Ayuntamiento en febrero de 2020, cuando Cs se alineó con Más Madrid y PSOE en contra del proyecto dejando solo al PP ya que Vox se abstuvo.

Ya a finales de julio, tras el reconocimiento del Paisaje de la Luz, el alcalde aseveró que el Ayuntamiento de Madrid no hubiera adoptado una decisión final sobre el parking ideado para la avenida Menéndez Pelayo "sin consensuarla con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios-Icomos y con la Unesco".