Villacís asegura que sacar barras a la calle "simplemente está sobre la mesa y está siendo objeto de debate"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado este miércoles que la posibilidad de sacar las barras de los bares a la calle para facilitar la separación entre los clientes "simplemente está sobre la mesa y está siendo objeto de debate".

Y es que asociaciones vecinales de Centro, Arganzuela, Retiro y Chamberí han mostrado su rechazo a "acciones temerarias" como sacar barras de bar a la calle ante previsibles aglomeraciones que pudieran producirse.

"No está aprobado; simplemente está sobre la mesa y está siendo objeto de debate. Es una de las ideas que se valora, dado que la hostelería da trabajo a muchas familias, y no podemos vivir de espaldas al hecho de que de puertas adentro no pueden trabajar, sí de puertas afuera. Trabajaremos por que no haya aglomeraciones", ha indicado durante su visita las instalaciones del Grupo JPG en Villaverde que durante estas semanas han adaptado su actividad a la crisis del Covid-19, encargándose del mantenimiento de los vehículos de la UME.

La Comisión de Terrazas de la ciudad de Madrid se reunirá este jueves para acordar las medidas a adoptar en bares y restaurantes con el objetivo de evitar pérdidas en el sector de la hostelería.

Dicho encuentro llega después de diversas propuestas tanto por parte de hosteleros como del Gobierno municipal. La última aportación del ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida ha sido la posibilidad de ampliar las terrazas hasta las bandas de aparcamiento así como poder sacar las barras a la calle como en las fiestas populares.

Si bien, mientras que Villacís sostiene que "ampliar espacio de terrazas puede ser ya en fase 1", el regidor entiende que son medidas a adoptar cuando la capital vaya a entrar en la fase 2 de la desescalada, pues antes el aforo debe ser al 50 por ciento y con el espacio actual "se puede dar" .

La vicealcaldesa ha expresado que "el Ayuntamiento solo va a hacer cosas que sean compatibles con el estado de alarma", por lo que todo lo acordado será "compatible en tanto se perfile para hacerlo compatible".