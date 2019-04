Villacís cree que el Ayuntamiento "maltrata" a los vecinos con el radar de la A-5 e insiste en soterrar

Publicado 15/04/2019 13:00:28 CET

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y candidata a la Alcaldía, Begoña Villacís, ha lamentado este lunes que el Consistorio "está maltratando a los vecinos", en lugar de ofrecerles "alternativas", con el radar de tramo en la A-5, que comenzará a multar desde este martes.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Edificio del Grupo Municipal de Ciudadanos, tras mantener una reunión con la FRAVM, ha criticado que lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es provocar un "cuello de botella" y "está maltratando a los vecinos cuando lo primero que habría que hacer es trabajar en ofrecer alternativas".

"¿Por qué no trabajamos en hacer aparcamientos disuasorios para que la gente pueda dejar sus coches? ¿Por qué no hay mejoras en el transporte público? ¿Por qué no mejorar las cosas antes de hacerle la vida imposible a los madrileños? Las administraciones no están para hacer la vida más difícil a la gente", ha lanzado.

En este punto, Villacís ha insistido en un proyecto de "regeneración" con el que puedan "soterrar" y "trabajar en las infraviviendas de esa zona, en espacios comunes verdes y de toda la zona", algo que los vecinos "llevan tanto tiempo reivindicando".

El radar está situado entre el punto kilométrico 4+000 y 5+750 del Paseo de Extremadura. El área de Medio Ambiente y Movilidad lo ha instalado para "aumentar la seguridad de peatones y conductores y reducir los efectos ocasionados por el ruido del tráfico sobre los edificios cercanos".

Desde el pasado 15 de febrero se estableció un periodo de aviso que se extenderá hasta el 15 de abril, durante el cual los excesos de velocidad detectados por el radar de tramo han sido objeto de una comunicación informativa a las personas infractoras, tal y como recoge la ordenanza de Movilidad Sostenible en su artículo 247.