Villacís critica que Más Madrid se haga la "víctima" cuando ha cometido "un error por hacer mal las cuentas"

Publicado 23/12/2019 19:49:57 CET

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado hoy que Más Madrid se haga la víctima tras salir adelante los presupuestos municipales de 2020 cuando ha cometido "un error por hacer mal las cuentas".

Así lo ha señalado después de que el pleno extraordinario ha validado este lunes las cuentas públicas municipales de la capital con el voto de PP y Ciudadanos, junto a la abstención de Vox, en una votación en la que el PSOE y Más Madrid han abandonado la votación con acusaciones de "fraude democrático", al celebrarse cuando esta última formación contaba con un edil menos tras la renuncia de Inés Sabanés el pasado viernes para dar el salto al Congreso de los Diputados.

"A mi me gustaría saber qué hubiera pasado si me hubiera ausentado del Pleno de investidura dado que acababa de tener un bebé. ¿Hubiera hecho Más Madrid alcalde a Almeida y a mi vicealcaldesa? Sospecho que no", ha señalado.

Para la alcaldesa, esto demuestra "el carácter democrático de unos y la falta de otros". "Hemos estado cuatro años en la oposición y hemos presentado más de 780 enmiendas, de las que se han sido aprobadas dos. Hoy sí hemos aceptado enmiendas de Más Madrid, del PSOE porque la democracia es esto. Respetar a la oposición", ha dicho.

