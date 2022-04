Villacís defiende que el Ayuntamiento es parte perjudicada y ve una "estrategia procesal" la petición de Medina

Recuerda a Sánchez que el Ayuntamiento y el alcalde de Madrid no están siendo investigados

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido este martes la personación del Ayuntamiento de la capital como parte perjudicada en el caso de las mascarillas y ha apuntado a una "estrategia procesal" de la defensa de Luis Medina la solicitud al juez Adolfo Carretero Sánchez para que no acepte la personación del Consistorio al no ser perjudicado de los contratos investigados en el procedimiento penal.

"Es una estrategia procesal básicamente para que el proceso acabe decayendo por algún defecto de forma en algún momento. No le va a salir bien porque nosotros vamos a seguir en el proceso", ha señalado tras participar en la Comisión Permanente del Plan SURES.

En esta línea, ha recalcado que el Ayuntamiento es parte perjudicada en el proceso ante la alegación de Medina de que "ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación".

"Cuando dimos por válido esa cuantía dábamos por válida la compra de mascarillas, no dábamos por válido todos los hechos que hemos conocido con posterioridad y no dábamos por válido que se sacase ventaja y se aprovechase la desesperación", ha defendido la 'número dos' del Ayuntamiento madrileño.

En esta línea, ha recordado que el resto de los hechos se ha tenido conocimiento con posterioridad. "Dimos por válido lo que conocíamos en aquel momento y además presionados por la necesidad de dar seguridad y proteger a nuestros empleados públicos. De los yates, de los cochazos y de los relojazos hemos tenido conocimiento después y es indecente en esos momentos y esas condiciones", ha reiterado.

Preguntada por la información publicada por el diario 'Público' que apunta a que el alcalde firmó una carta para avalar a Alberto Luceño, uno de los comisionistas que hizo negocio con material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid, la vicealcaldesa ha subrayado que debe ser el regidor quien responda a esta cuestión.

"Almeida se sabe defender solo y puede explicar por qué hizo esa carta de recomendación. Yo creo que se equivocó pero entiendo que lo hizo porque en ese momento estábamos tratando de comprar mascarillas y se trató de facilitar desde la administración en la medida de lo posible la compra de este material", ha explicado Villacís.

En cualquier caso, ha subrayado que "cada uno tiene que ser portavoz de sí mismo" y "Almeida se sabe defender sólo". En esta línea, ha dicho confiar en las explicaciones que ha dado el regidor y "en la funcionaria que ha llevado a cabo todo este proceso" --Elena Collado, la persona que centralizaba las compras de material-- y se ha mostrado convencida de que ningún grupo político que haya trabajado con ella puede dudar de ella.

PIDE A FEIJÓO QUE HABLE DE CORRUPCIÓN

Así, ha subrayado que "son tres años de buen gobierno" con el PP y ha subrayado que a día de hoy ni el Ayuntamiento ni el alcalde están siendo investigados. "Ciudadanos con cada cosa que ha ido saliendo ha reaccionado", ha insistido, recalcando además que gracias a esta formación está en marcha una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre las mascarillas.

"No así", ha incidido, en la Asamblea de Madrid, donde la formación naranja no tiene representación y se ha mostrado convencida de que tampoco la habrá en Castilla y León, donde el PP gobierna con Vox. En esta línea, ha recriminado al nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pase de puntillas por el tema de la corrupción.

"No le he oído hablar de la corrupción. Me gustaría que se pronunciase qué piensa y si va a hacer algo para evitarlo", ha recalcado la vicealcaldesa, quien ha sugerido al líder popular que una buena forma de demostrar su compromiso en este tema sería instar a los cargos de su partido a comparecer en la comisión de investigación del Ayuntamiento.

NIEGA CACERÍA DE LA IZQUIERDA

La líder de Cs en Madrid ha declinado en cualquier caso hablar de "cacería de la izquierda", tal y como ha apuntado Martínez-Almeida. De esta forma, ha reiterado en ese momento estaban en un "mercado persa" en el que el Ayuntamiento no tenía experiencia en la compra de mascarillas y estaban "desesperados" porque querían dar "seguridad" a los trabajadores y para lograr las "mejores mascarillas posibles".

Igualmente, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el tono en sus críticas en este sentido. Aunque ha dicho compartir la frase de que "el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción". "No me parece que un presidente del Gobierno tenga que expresarse en estos términos y hacer la brocha gorda. Sabe perfectamente que el Ayuntamiento y el alcalde de Madrid no están siendo investigados. Un presidente debería tener otro comportamiento", ha defendido.

Finalmente, ha recalcado el compromiso de la formación naranja contra la corrupción y ha enfatizado su "prioridad" para recuperar el dinero para los madrileños. "Los más activos combatiendo la corrupción somos precisamente nuestro partido político (...) La corrupción no ha pasado de moda, se puede seguir produciendo y tiene más facilidad para producirse en gobiernos donde los gobernantes piden libertad para gobernar", ha zanjado Villacís.