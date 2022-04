Villacís reitera que ni Ayuntamiento ni Almeida son investigados y que Luis Medina "trata de defenderse"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reiterado este martes que ni el Consistorio de la capital ni el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, están siendo investigados en el caso Mascarillas y que el empresario Luis Medina "trata de defenderse".

"Con los datos que yo conozco a día de hoy, y con los datos que pusieron a disposición en el ámbito de la empresa Funeraria, nosotros somos perjudicados, y como tal nos hemos personado. Con los datos de los que ha tenido conocimiento la Fiscalía, y con un sumario de tres mil páginas, el Ayuntamiento no está siendo investigado", ha defendido ante los medios de comunicación desde el Palacio de Cibeles.

A continuación ha señalado que si el Ayuntamiento termina siendo investigado se estaría hablando "de una situación muy distinta", pues "no se estaría hablando de la situación actual". "Y la situación actual es que, después de tres mil folios de sumario, que irán aumentando, pues nosotros no estamos siendo investigados aunque el señor Medina diga eso en la actualidad. Él está tratando de defenderse", ha aseverado.

Villacís ha defendido la actuación del regidor, pues entiende "que lo que el alcalde hacía en ese momento es tratar de facilitar, en la medida de lo posible, la llegada de las mascarillas, que es lo que realmente urgía".

"Vuelvo a decir lo mismo que digo siempre, en el Ayuntamiento de Madrid, en otras instituciones, estábamos desesperados por conseguir mascarillas, y el Ayuntamiento de Madrid no es la Consejería de Sanidad, no es el Ministerio de Sanidad, no forma parte de nuestras funciones habituales tratar de hacer acopio de tantas mascarillas", ha señalado, para hablar a renglón seguido de "una situación absolutamente desesperada".

Sobre el papel de Ciudadanos, Villacís ha defendido que "ha hecho lo que tiene que hacer", ya que "en el Ayuntamiento de Madrid no es la misma situación que en otras administraciones" porque "afortunadamente no hay una mayoría absoluta y no hay un Gobierno monocolor".