Villacís insta al Gobierno a fijar cifras de medición a nivel nacional reclamando "más ciencia y menos política"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha instado al Gobierno central a fijar cifras de medición de contagios idénticas para todo el país y ha reclamado "más ciencia y menos política". La edil se ha posicionado en contra de "medidas ad hoc para Madrid".

Lo ha hecho desde los terrenos de la antigua Cárcel de Carabanchel, donde ha cargado contra el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. "Se presentan en Correos, consiguen las fotos que querían y se sientan a una mesa de la que no sale nada. Los ciudadanos están hartos de fotos y reclaman seriedad ante la mayor crisis de España", ha sostenido.

También ha exigido a Sánchez "que deje de contraprogramar ruedas de prensa", "que deje de contraprogramar al consejero de Sanidad (Enrique Ruiz) Escudero y (al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos) Lesmes" o de lanzar globos sonda" sobre el potencial cierre de la Comunidad y le ha reclamado "trabajar con datos objetivos, no singularizados en Madrid".

Para Villacís, "sobra mucho rédito electoral y falta mucha solución de problemas" y para ello ha puesto el ejemplo de "la carta de Emilio Bouza", el microbiólogo que dimitió como portavoz del Grupo Covid-19 de la Comunidad a las 48 horas de ser nombrado.

No ha querido pronunciarse sobre si Madrid necesita medidas adicionales dado que el Ayuntamiento no es autoridad sanitaria sino que su función es la de garantizar que se cumplan las medidas. Sí ha reclamado "certidumbre", lo que le ha llevado a cuestionar "la cifra de 500 contagios por cada 100.000 habitantes" que señala el Ministerio de Sanidad, un número que "no ha estado presente hasta ahora" y que ha surgido "en mitad de una negociación".

"Fijemos una cifra a nivel nacional. Es sensato y lo que debería hacer el Estado, que se escuda en que no tiene competencias para lavarse las manos", ha reclamado Villacís, que ha demandado "diálogo, honestidad y trabajo". "Más ciencia y menos política", ha terminado.