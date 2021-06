Villacís lamenta que cuestionaran que pudiera ser madre y vicealcaldesa: "Sé que mucha gente no me votó por eso"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado que cuestionaran su capacidad de ser un alto cargo en la política municipal con su reciente maternidad en las elecciones de 2019 y que por eso "mucha gente" no la votó.

"Soy madre de tres hijas, he tenido que competir en una campaña electoral embarazada teniendo que escuchar, como una de las opiniones más recurrentes, si me iba a poder organizar con un bebé recién nacido y con la Vicealcaldía. Sé que mucha gente no me votó por eso", ha declarado este miércoles desde los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Retiro, donde se ha presentado el informe 'Situación de la Mujer en la Economía y la Empresa'.

Elaborado por la Fundación Woman's Week junto a Bip Consulting a partir de entrevistas a 500 mujeres profesionales de alto rango, el informe recoge que un 91 por ciento de las mujeres consideran que la maternidad influye negativamente en su carrera profesional frente a un 73 por ciento que tienen la misma opinión.

