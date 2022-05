Villacís no está conforme con la comisión de investigación por las ausencias y las preguntas "sin resolver"

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado este lunes que no está "conforme" con la comisión de investigación municipal que ha analizado el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tanto por las ausencias como por las preguntas que se han quedado "sin resolver".

Tal y como ha apuntado desde el Jardín Botánico, tras la presentación de la nueva edición del Gatrofestival, "no vale solo con apoyar comisiones, ni afirmar que se está a favor de la transparencia", sino que "hay que demostrarlo, y la mejor forma es acudir y responder".

"No me quedo conforme no por las declaraciones de Almeida sino porque no han acudido todas las personas llamadas", ha lamentado la vicealcaldesa, que asegura que ello es "una falta de respeto a los madrileños". "Hay muchas preguntas que se han quedado sin resolver. Cada uno de los plantones, es una falta de respeto a los madrileños", ha incidido.

Entre las ausencias más notables destacan la del exdirector general de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, cuya comparecencia fue solicitada por todos los grupos, incluido el PP, así como la del jefe de prensa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Joaquín Vidal, exjefe de prensa del alcalde.