Villacís no se imagina los restos del dictador en la Almudena y reclama soluciones antes de cualquier acción

Publicado 09/11/2018 14:07:08 CET

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, no se imagina los restos del dictador Francisco Franco en la catedral de la Almudena, ha señalado a su llegada a la misa por la patrona de la ciudad, y ha deseado, a continuación, que el Gobierno de la Nación aporte soluciones antes de iniciar cualquier acción.

"No me lo imagino, sinceramente, pero no está nuestra mano realmente. Hay que sensatos, conscientes de las dificultades que entraña y hallar soluciones antes de generar la polémica porque yo creo que todos con esto queremos un debate tranquilo para dar con consensos también en el Pleno del Congreso", ha apuntado.

Villacís ha defendido "hacer las cosas bien, no vale con hacerlas" sino que se necesita "planificación". "Así, antes de empezar a hacer anuncios de exhumación, lo suyo sería tener la respuesta de dónde se iban a hacer las inhumaciones y se tendrá que llegar a un acuerdo entre las tres partes implicadas", ha planteado.

A la Virgen de la Almudena le ha pedido "que los madrileños sean capaces de encontrar el camino para encontrar su felicidad" y "que haya trabajo, que sigue siendo una asignatura pendiente".