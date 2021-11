Villacís no se pronuncia sobre el nombramiento de González porque está "harta de hablar de políticos y no de política"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no se pronunciado sobre la designación de la delegada del Gobierno, Mercedes González, como secretaria general del PSOE en la ciudad porque está "harta de hablar de políticos y no de política", como la que está poniendo en marcha el Ayuntamiento para combatir la violencia de género.

"Cada vez que me preguntan por la guerra en el PP o por una cosa en el PSOE siempre digo que estoy harta de que hablemos de políticos. Quiero que hablemos de política", ha reclamado a las puertas del Palacio de Cibeles, donde se ha organizado el acto institucional por el 25N.

"Hoy es 25N y eso es lo que me preocupa. De políticos de otros partidos no hable porque tampoco me gustan cuando otros políticos hablan del mío", ha argumentado la también coordinadora madrileña de Cs.