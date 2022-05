Villacís no sabe si Ayuso fue espiada pero sí puede determinar que no hubo contratación de espionaje con dinero público

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, comparece en la sesión ordinaria de la Comisión no Permanente de Investigación por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no sabe si la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, fue espiada pero sí puede determinar, con la documentación de la EMVS obrante, que no hubo contratación con dinero público.

"No sé si ha sido espiada pero puedo determinar, con la documentación de la EMVS, que no se ha pagado con dinero público, no con el dinero de los madrileños", ha declarado en la penúltima sesión de la comisión municipal de investigación.

La vicealcaldesa ha lamentado que se podía estar esclareciendo más aspectos "si todo el mundo compareciese", incluida Ayuso. Ella lo ha hecho no sólo por su obligación legal sino por "ética y moral, por respeto a esta ciudad".

"Con la información que hoy tenemos puedo decir que, con fondos de la EMVS, con dinero de los madrileños, no se puede habilitar que se haya hecho", ha reiterado la vicealcaldesa.

Cuestión distinta es que "se haya realizado alguna tentativa de investigación", como se desprende de las grabaciones publicadas en prensa entre el presidente de la EMVS, Álvaro González, y el detective Julio Gutiez. "Eso me preocupa pero que se haya pagado un espionaje a Ayuso con fondos públicos, no", ha zanjado.