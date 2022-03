Villacís se siente utilizada como "coartada", niega las amenazas de moción de censura y señala directamente al PP

"No soy Mañueco, no hago esas cosas", declara tras insistir en su apuesta por la estabilidad del gobierno

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se siente utilizada como "coartada" para cesar a quien fuera director de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, ha tachado de "falsas" las supuestas amenazas de moción de censura contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y ha señalado directamente a "fuentes del PP que están malmetiendo contra este Gobierno".

Villacís ha querido aclarar a la prensa a su llegada a la presentación del plan municipal contra la ludopatía las informaciones publicadas por 'El País', en las que se apunta a que Almeida cesó a Carromero por miedo a una moción de censura por parte de Cs.

"Lo que dice la noticia es que se me utilizó como coartada para pedirle a Carromero que cesase pero yo nunca amenacé con una moción de censura. Es falso porque con el alcalde ya había hablado. Es falso porque también lo había hablado con la Junta de Gobierno y es falso porque antes de que se cesase a Carromero hablé con la prensa y dije que la posibilidad de una moción de censura no estaba en la mesa", ha subrayado.

Para Villacís, la información publicada procede de "fuentes del PP que están malmetiendo contra este gobierno". "No encuentro la necesidad de hacer esto: a nosotros nos gusta jugar limpio, no nos gustan las trampas, los rumores que no se sabe de dónde salen pero con una clara intención, mancharnos, y no lo voy a permitir", ha asegurado.

La vicealcaldesa ha hablado esta mañana con Almeida para que "aclare ante la prensa que es mentira, que nunca se ha producido esa amenaza". "Otra cosa es que se me utilizase de coartada porque sabían que Carromero había hecho algo, eso no lo sé, yo no estaba presente en esa conversación, y lo que dice la noticia es que se me utilizó como coartada para cesarle", ha lanzado.

"Si eso ha sido así es que alguien sabe lo que ha hecho Carromero. Desde luego no soy yo pero lo vamos a averiguar en la comisión de investigación, si tiene a bien comparecer", la enfatizado la vicealcaldesa.

VILLACÍS NIEGA TODA AMENAZA ANTERIOR DE MOCIÓN DE CENSURA

En la misma información se apunta a otras amenazas previas en torno a una hipotética moción de censura. "Es una información que viene sólo de una fuente, que es el PP. Es mentira", ha insistido, después de pedirle a la prensa que pregunten al resto de formaciones políticas sobre esa acción.

Ella ya lo hizo en Pleno y en una anterior comisión de Vicealcaldía y tanto Más Madrid como PSOE negaron que se hubieran producido movimientos con Cs para una potencial moción de censura, ha recordado.

"Lo negaron porque es mentira pero hay un partido que está lanzando una sospecha falsas para manchar otra vez a Cs dándose de bruces con la realidad porque soy vicealcaldesa de Madrid, en lugar de alcaldesa, y luego el resto de partidos estamos dispuestos a decir la verdad", se ha encarado con los 'populares'.

"NO SOY MAÑUECO"

Villacís ha insistido en que "nunca" ha amenazado con una moción de censura. "Soy muy partidaria de la estabilidad en los gobiernos, no soy (Alfonso Fernández) Mañueco, no hago esas cosas y con lo que nos ha sobrevenido a este gobierno, es decir, la traición del PP en Castilla León, todo lo que ha salido en el Ayuntamiento de Madrid, y aún así sigo apostando por la estabilidad en este gobierno", ha lanzado la vicealcaldesa.

Por eso considera "bastante injusto" y cree que "se lo deberían hacer mirar". Espera que "cambien esta actitud, que empiecen a comportarse con limpieza, con honor, palabra y un poco de lealtad".

"EL ALCALDE ME LO HA DESMENTIDO"

El alcalde le ha desmentido a Villacís que cesara a Carromero por miedo a una moción de censura. "Me lo ha desmentido", ha insistido la portavoz de los 'naranja' en el Ayuntamiento.

Esto le ha llevado a subrayar que todo esto responde a "alguien que está malmetiendo y jugando a hacer política sucia". "Es una política que yo no comparto y que he venido a combatirla ciegamente", ha zanjado.