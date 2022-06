Villacís subraya que aunque no habrá bandera arcoirís sí se colocarán pancartas LGTBi durante el Orgullo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha subrayado este miércoles que se ha enviado a las Juntas Municipales de Distrito instrucciones para colocar pancartas LGTBI con motivo del Orgullo y, en cualquier caso, ha recordado que lo importante son las políticas en apoyo al colectivo porque llevar una bandera de España no hace a nadie "más patriota".

"Yo misma, como coordinadora del área de coordinación territorial, he mandado unas instrucciones a los distritos para que sepan en qué condiciones se pueden pones", ha indicado en declaraciones a 'RNE' recogidas por Europa Press.

Una medida que llega después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que señala que la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza no vulnera la ley de banderas, en contra del criterio establecido por el Tribunal Supremo.

En este sentido, ha recalcado que puede asegurar que se van a poner pancartas en muchas de las Juntas de Distrito y de las áreas de gobierno y ha señalado que "muchas veces la polémica se exagera".

"Llevar una pulserita de España no me hace más patriota y las cuestiones de las banderas no te definen", ha resaltado Villacís, quien ha recordado que las políticas que se han llevado a cabo en el Ayuntamiento respecto al colectivo "han sido mucho más avanzadas y más ambiciosas de las que han sido el anterior mandato".

"Hemos hecho muchas políticas, que es lo importante", ha reiterado la vicealcaldesa, que ha citado, entre otras, el primer informe LGTBi, la unidad de víctimas de violencia LGTBI o la unidad de apoyo a las familias.

ADMITE RIESGO DE RETROCESO EN POLÍTICAS SOCIALES

En cualquier caso, sí ha reconocido que se puede hablar de retroceso en las políticas sociales. "Que hay un riesgo de retroceso, sí. Claro que hay un riesgo y es más que evidente, lo que va a complicar mucho que el PP pueda aspirar a la moderación si queda condicionado por este tipo de políticas, como en Castilla y León".

En este sentido, ha advertido de que la situación sería muy diferente si el PP gobernase junto a Vox. "No sé qué hubiese ocurrido con un gobierno de PP y Vox. Estoy convencida de que las cosas hubiesen cambiado y mucho. Se están escuchando cosas en España que hace mucho, mucho tiempo no se escuchaban", ha alertado.

En esta línea, ha defendido que tanto PP como PSOE "son mejores partidos" cuando "compiten o son condicionados" por Cs y son peores cuando lo hacen con Vox.