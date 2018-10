Villacís ve en el "Ayuntamiento de Carmena" un "chollo" para las mafias al hacer la "vista gorda" con los manteros

Publicado 14/08/2018 15:12:18 CET

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Consistorio de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que el "Ayuntamiento de Carmena" resulta un "chollo" para las mafias al hacer "la vista gorda" con los manteros en la capital.

"Lo que hace es la vista gorda, y ello genera un efecto llamada, porque para las mafias que se dedican a hacer falsificaciones, a distribuirlas, y a meterlas en mercado negro no hay nada mejor que un Ayuntamiento chollo como el de Carmena o el de Colau", ha expresado Villacís en una entrevista concedida a Europa Press.

Preguntada por el posible aumento de 'la manta' en el centro de la capital, la portavoz de la formación naranja en Cibeles ha incidido en que pese a que "lo visible es el mantero, el eslabón más vulnerable", detrás hay "una organización creada para delinquir".

Begoña Villacís ha lamentado que el Ayuntamiento, que es "quien posee las herramientas para contabilizarlos" no quiere. "Desde hace mucho tiempo nos dicen cuántos hay, entre 150 y 200... no nos dicen cómo llegan a ese cálculo, no lo justifican, y tienen los elementos para hacerlo", ha reprochado.

Sobre los datos en los que se basa la formación naranja para asegurar dicho aumento, Villacís ha explicado que no han dicho que ha aumentado el número de manteros, sino que han "cogido el testimonio de los comerciantes, que son quienes han dicho que ha aumentado".

"Pueden dar todos los datos que quieran, pero la gente tiene ojos en la cara para verlo", ha expresado. Así, ha remarcado que a pesar de que "no era tradicional que hubiese mantas entre Plaza de España y Callao", o en Retiro, "ahora cada vez hay más".

"EL FUTURO DE MADRID NO PUEDE SER LA ILEGALIDAD"

Por eso, Villacís ha hecho hincapié en que Ciudadanos "presta" su voz y su representación política "a esos comerciantes que han subido impuestos, que ven cómo se han intensificado inspecciones, cómo se ha aprobado una ordenanza que les restringe muchísimo más".

Asimismo, la portavoz de Cs ha añadido que "los vecinos se quejan de que no se puede transitar". Ante esta situación, la formación naranja apuesta por "cumplir la normativa", puesto que "la ocupación de la vía pública está regulada por varios motivos".

"Lo que se tiene que hacer es cumplirla, tirar del hilo, porque es mucho más efectivo combatir hacia arriba, hacia la mafia, y para eso vamos a llevar iniciativas, y hay que trabajar con la gente que está aquí", ha expresado.

En este punto ha indicado que "lo que no puede ser es que el futuro de Madrid sea caer en la ilegalidad", ya que "cada una de las personas que llegan tienen un estatus jurídico distinto".

"Unos han venido por repatriación, otros vienen por asilo... cada uno viene de una manera", ha especificado. Sobre la población extranjera que más llega a Madrid, Villacís ha indicado que son venezolanos.

"El responsable de Derechos Humanos del Ayuntamiento, Mauricio Valiente, no reconoce que haya presos políticos en Venezuela, y no daría asilo a estas personas que huyen de la pobreza generada por Maduro", ha reprochado.

Por último, ha negado que la tónica a seguir en su Grupo para con los manteros sea infundir el miedo. "Que elijan uno solo de mis tuits, mensajes o declaraciones que haya llevado por ahí... siempre que hablo de esta situación hablo de vulnerabilidad no atendida, de la competencia desleal... hablo de esos temas", ha reseñado.

"Da igual lo que digas, porque ellos van a dar su argumentario, que es a lo que se dedican, aunque los 'trolls' cada vez mandan menos en las redes", ha concluido.