La visita del Papa contará con "la mayor movilización policial" en España

1087126.1.260.149.20260514124440 Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

Las estimaciones apuntan a un millón de feligreses en la misa en Cibeles y otro medio millón en la vigilia en la plaza de Lima

Renfe reforzará el servicio con 2 millones de plazas adicionales, mientras que algunos museos serán gratis y ampliarán horario

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha adelantado este jueves que a visita del Papa León XIV a Madrid a comienzos de junio contará con "la mayor movilización policial nunca vista" en España, si bien ha señalado que los detalles definitivos se darán a conocer tras una Junta de Seguridad el 25 de mayo.

Martín ha participado en una reunión en la Delegación del Gobierno con representantes del Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, así como la Conferencia Episcopal y servicios de transportes. Se trata del primer encuentro ya con confirmación de la agenda oficial del Papa en la capital.

En declaraciones a la prensa al término de la reunión, Martín ha abundado en que la visita del Pontífice es un "desafío importante" para el que el Gobierno de España, afirma, "estará a la altura". En este sentido, ha destacado la colaboración y disposición de trabajo del resto de administraciones.

De acuerdo con Martín, las estimaciones de las que dispone la Delegación del Gobierno apuntan a que en torno a medio millón de personas podrían asistir a la vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima el sábado a las 20.30 horas; y cerca de un millón de personas podría asistir a la misa y procesión del Corpus Christi en Cibeles el domingo a partir de las 10 horas.

Más allá del dispositivo de seguridad, en la reunión se han abordado otros asuntos como el refuerzo del transporte hacia la Comunidad de Madrid durante las fechas en que el Papa estará en la ciudad, del 6 al 9 de junio. En concreto, Martín ha señalado que Renfe reforzará su oferta con 2 millones de plazas adicionales.

Esto se traduce en que cerca de 2.000 tres más circularán hacia la Comunidad de Madrid durante ese fin de semana. También se han fortalecido los servicios de media distancia y Avant desde Segovia, Valladolid, Toledo, Ciudad Real y Puerto LLano; al tiempo que habrá descuentos para la larga distancia y Alta Velocidad que se darán a conocer en el futuro.

En materia de Cultura se impulsará la iniciativa 'Noche en Blanco y Amarillo', que durante el 6 y 7 de junio aumentará los horarios y permitirá el acceso gratuito al Museo del Prado, el Reina Sofía, la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, la Galería de Colecciones Reales y el Museo Naval de Madrid, entre otras.

DESAFÍO EN MATERIA DE MOVILIDAD

La visita del Papa a Madrid conllevará también alteraciones en el transporte público, con el cierre de aquellas estaciones de Metro y Renfe cercanas a los lugares donde se desarrollen los principales eventos. Además, será necesario desviar el núcleo de autobuses nocturnos que zarpan desde Cibeles.

También está pendiente por definir la ubicación de aparcamientos disuasorios para los cientos de autobuses que se prevé que lleguen a la ciudad con miles de feligreses no solo desde España, sino también desde países de Europa. Este aspecto, al igual que el dispositivo de seguridad, se dará a conocer más adelante.

Por otro lado, el delegado ha confirmado que la organización de la seguridad del evento también contempla un refuerzo de las conexiones de telefonía, y ha señalado que las principales compañías trabajan en reforzar el servicio para que no haya saturaciones y no haya dificultades de comunicación ni para residentes ni para los profesionales.