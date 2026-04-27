La visita del Papa contará con un plan especial de seguridad, refuerzo del servicio de Cercanías y más oferta cultural

Reunión en la Delegación del Gobierno en Madrid para abordar la visita del Papa Leon XIV a comienzos de junio a la capital. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha acogido este lunes una reunión con las principales administraciones involucradas en la visita del Papa Leon XIV a la capital a comienzos del mes de junio y en la que se han informado del Plan Especial de Seguridad para el evento, así como el refuerzo del servicio de Cercanías y una ampliación de la oferta cultural en la ciudad.

Los presentes han acordado mantener un nuevo encuentro una vez se conozca ya la agenda definitiva del Pontífice durante su visita a Madrid, enmarcada en un viaje a España que le llevará también a Barcelona, Tenerife y Gran Canaria.

En la reunión han estado presentes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la subdelegada Pilar Trinidad, así como representantes de la Consejería de Presidencia, justicia y Administración Local, el Ayuntamiento de Madrid y del Comité Organizador de la Archidiócesis de Madrid, según apuntan fuentes de la Delegación del Gobierno.

A estos se les ha sumado también responsables del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de Asuntos Exteriores; del Ministerio de Interior y de Renfe, quienes no habían participado en la reunión anterior.