Vithas Arturo Soria impulsa una Unidad de Cirugía Oral, Maxilofacial y Odontología

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria ha ampliado su oferta asistencial con la incorporación de una nueva Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial y Odontología para abordar las principales patologías cervicofaciales.

El nuevo servicio está integrado por un equipo multidisciplinar que ofrece precisión diagnóstica y capacidad quirúrgica y reconstructiva, también en los casos más complejos, ha apuntado el centro hospitalario en un comunicado.

En concreto, ofrece un abordaje integral de la patología cervicofacial, incluyendo la cirugía oral (como extracciones complejas, caninos retenidos, quistes maxilares, patología de la mucosa oral, enfermedades de las glándulas salivales, etc.), la traumatología facial (lesiones dentoalveolares y faciales, fracturas dentarias y heridas), cirugía ortognática y trastornos de la articulación temporomandibular.

Asimismo, desarrolla actividad en cirugía oncológica de cabeza y cuello, cirugía cutánea facial y reconstrucción de los efectos derivados de la resección tumoral, con especial atención a la recuperación funcional y estética de los pacientes.

"La salud oral forma parte de la salud general y, cada vez con más frecuencia, vemos casos que requieren una valoración global y un tratamiento coordinado. Nuestro objetivo es ofrecer una atención personalizada, integrando la cirugía oral, maxilofacial y odontológica dentro de un mismo proyecto asistencial en entorno hospitalario", ha destacado especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial y jefa de este servicio, María José Morán.

La odontología constituye otro de los pilares fundamentales de la unidad y se integra de forma coordinada con la actividad hospitalaria para ofrecer una atención completa e individualizada, combinando cuando sea necesario procedimientos quirúrgicos, periodontales, implantológicos y rehabilitadores dentro de un mismo plan terapéutico.

El servicio dispone de áreas especializadas en implantología avanzada, regeneración ósea, periodoncia, rehabilitación oral, odontología restauradora y estética, así como en el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la oclusión, el bruxismo y la patología funcional de la articulación temporomandibular.

Todo ello con el objetivo de acompañar al paciente a lo largo de todo su proceso asistencial, "siempre con las garantías de seguridad y calidad clínica que proporciona el hospital", ha indicado Vithas Arturo Soria.

En este sentido, desde el centro han resaltado que uno de los principales valores de esta unidad es su integración en un hospital universitario para ofrecer un abordaje integral con seguridad clínica, atención coordinada y derivación interna con otros servicios como Dermatología, Otorrinolaringología, Oftalmología o Reumatología.

En esta línea, ha remarcado que esta coordinación es especialmente relevante en procesos complejos como la cirugía de tumores cutáneos faciales, la patología inflamatoria o determinadas enfermedades sistémicas con manifestaciones orales.

"Queremos que los pacientes encuentren en un mismo servicio una atención integral a su salud oral, con la posibilidad de combinar prevención, odontología especializada y cirugía maxilofacial dentro de un entorno hospitalario que garantice la máxima seguridad clínica y una asistencia verdaderamente multidisciplinar", ha indicado la especialista.