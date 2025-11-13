Vithas Madrid Aravaca destaca la atención urgente y especializada en el marco de 'Movember' para prevención masculina - VITHAS MADRID

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca ha puesto en valor su modelo de atención urgente y especializada en urología, disponible las 24 horas del día, en el marco de 'Movember', el movimiento internacional que promueve la concienciación sobre la salud masculina.

En un comunicado, el centro hospitalario ha destacado que esta coordinación entre el servicio de urgencias y el equipo de urología permite abordar de forma "inmediata" patologías que, si no se tratan a tiempo, pueden comprometer la salud e incluso la vida del paciente.

"Nuestra urgencia estrella es el cólico renal, que en muchos casos se resuelve sin intervención, pero en otros requiere cirugía urgente. También atendemos hematurias, retenciones agudas de orina y patologías escrotales como la torsión testicular, que exige una actuación inmediata", ha subrayado Eduardo Bolufer, urólogo del hospital.

El centro cuenta con un equipo de nueve urólogos, siempre con uno de guardia localizada, lo que garantiza atención especializada en cualquier momento. Desde el servicio de urgencias, Marycarmen Muñoz ha recalcado que "la coordinación con urología es constante".

"Ante casos como dolor testicular, infecciones urológicas o sospechas de enfermedades de transmisión sexual, el paciente recibe atención inmediata y seguimiento preferente. Además, disponemos de radiología de guardia, lo que facilita el diagnóstico por imagen en tiempo real", ha explicado.

La tecnología también juega un papel clave en este modelo asistencial. En este sentido, el hospital dispone de equipamiento avanzado como el láser de Holmium y el ureteroscopio flexible, que permiten realizar intervenciones mínimamente invasivas con alta precisión. "Esto mejora la recuperación del paciente y reduce complicaciones", ha apuntado el doctor Bolufer.

Ambos especialistas coinciden en que la prevención es fundamental. "La ingesta de agua es clave para evitar cálculos renales. En hombres jóvenes, el uso de métodos de barrera ayuda a prevenir infecciones. Y a partir de los 45 años, las revisiones urológicas deben formar parte de la rutina de salud", ha apuntado la doctora Muñoz.

El centro también ha remarcado que 'Movember' es también una oportunidad para hablar de salud mental, otro de los pilares del movimiento. "Muchos hombres retrasan la consulta médica por miedo o desconocimiento. Nuestro mensaje es claro: acudir a urgencias ante síntomas agudos puede marcar la diferencia", ha apuntado el doctor Bolufer.

Con este enfoque integral, el Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca ha destacado que "reafirma su compromiso con la salud masculina, ofreciendo una atención urgente, especializada y coordinada, que sitúa al paciente en el centro de cada decisión clínica".