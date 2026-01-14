Vithas Madrid Arturo Soria integra la salud bucodental a su oferta con una nueva área avanzada de odontología

Odontología en Vithas Madrid Arturo Soria - VITHAS

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria ha puesto en marcha su nueva área de odontología con el objetivo de integrar la salud bucodental en un entorno hospitalario y ofrecer a los pacientes un abordaje clínico más seguro, completo y especializado.

En un comunicado, ha explicado que la nueva área, integrada en la Unidad de Cirugía Maxilofacial y Odontología, responde "a la creciente prevalencia de patologías dentales y orales" que requieren un tratamiento con mayores recursos diagnósticos y terapéuticos que los disponibles en una clínica convencional.

"La boca no es un elemento aislado. Muchas patologías orales están profundamente vinculadas con la salud general y requieren una visión médica, multidisciplinar y coordinada", ha destacado Pedro Losa, jefe de la Unidad de Cirugía Maxilofacial y Odontología junto a Jorge Guiñales.

El servicio atenderá desde problemas habituales, como infecciones, dolor dental, patología de muelas del juicio, dolor orofacial o alteraciones articulares hasta casos complejos que incluyen atrofias óseas, rehabilitaciones de hueso o implantología avanzada. Gracias a su integración hospitalaria, la unidad puede tratar también a pacientes médicamente complejos con deformidades dentofaciales.

La tecnología constituye uno de los elementos diferenciales del área. El hospital cuenta con escáneres dentales de alta precisión que permiten analizar una pieza dental al milímetro, escáneres intraorales 3D que sustituyen los moldes tradicionales y software asistidos por inteligencia artificial capaces de diseñar prótesis y tratamientos ortodóncicos personalizados.

"Hemos digitalizado completamente el proceso para ofrecer más fiabilidad, diagnósticos más rápidos y una mejor experiencia para el paciente", ha remarcado Losa.

El entorno hospitalario ofrece además la ventaja de actuar con inmediatez ante complicaciones o infecciones graves. Así, si durante una consulta se detecta una alteración ósea o articular relevante, el paciente puede acceder ese mismo día a pruebas avanzadas como un TAC facial o una resonancia. En casos de infección severa, el hospital permite administrar tratamientos intravenosos que no pueden realizarse en una clínica estándar.

"La seguridad y los recursos que aporta el hospital marcan una diferencia enorme para el paciente, especialmente cuando hablamos de dolor, infecciones o patologías complejas", ha explicado el especialista.

La unidad trabaja bajo una filosofía colaborativa con todo el equipo de la unidad. De este modo, las consultas conjuntas y la comunicación constante permiten un abordaje integral enfocado en el bienestar del paciente y la precisión del tratamiento. Una visión compartida que facilita diagnósticos más completos y soluciones terapéuticas más eficaces.