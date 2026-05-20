Vithas participa en dos estudios internacionales que demuestran mejoras en el tratamiento de la narcolepsia tipo 1

Rafael del Río Villegas, responsable de la Unidad de Neurofisiología y Trastornos de Vithas Madrid La Milagrosa y Arturo Soria - VITHAS

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Neurología y Trastornos del sueño de los hospitales universitarios Vithas Madrid La Milagrosa y Arturo Soria han participado en dos estudios internacionales en fase 3 que demuestran mejoras en el tratamiento de la narcolepsia tipo 1, una enfermedad neurológica crónica causada por la pérdida de neuronas productoras de orexina, un sistema clave para el mantenimiento de la vigilia.

En concreto, los estudios, denominados RadiantLight y FirstLight, evidencian mejoras clínicamente significativas en este tipo de pacientes mediante un abordaje terapéutico dirigido a corregir el mecanismo biológico subyacente de la enfermedad.

Los dos estudios en fase 3, aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo, han evaluado la eficacia y seguridad de oveporexton (TAK-861), un agonista oral del receptor de orexina tipo 2, para restaurar esta señalización y abordar el mecanismo fisiopatológico subyacente.

Estos ensayos clínicos han incluido a 269 pacientes en Europa, Norteamérica y Japón que han sido tratados durante 12 semanas. Han arrojado unos resultados que "muestran una magnitud de efecto no vista hasta ahora en el tratamiento de la narcolepsia", ha subryaado Rafael del Río Villegas, responsable de la Unidad de Neurofisiología y Trastornos de ambos hospitales.

"Estamos ante una aproximación terapéutica dirigida al mecanismo de la enfermedad, con potencial para transformar el manejo clínico de estos pacientes", ha añadido el también investigador en la Fundación Vithas y la Universidad CEU San Pablo.

Desde Vithas han subrayado en un comunicado que se trata una novedad "relevante", ya que los tratamientos disponibles hasta ahora se han basado principalmente en fármacos dirigidos al control sintomático, que actúan de forma indirecta sobre los síntomas, como estimulantes para la somnolencia diurna o antidepresivos para reducir la cataplejía, sin corregir el mecanismo biológico de la enfermedad.

RESTAURA UN SISTEMA FISIOLÓGICO CLAVE

"Los resultados muestran que el oveporexton no estimula el cerebro de forma inespecífica, sino que restaura un sistema fisiológico clave, lo que se traduce en mejoras más globales y coherentes", ha explicado el especialista.

En concreto, muestran mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en la vigilia objetiva, normalización de la somnolencia subjetiva en la mayoría de los pacientes, reducción aproximada del 80% en la frecuencia semanal de la cataplejía y un perfil de seguridad y tolerabilidad favorable, con efectos adversos mayoritariamente leves o moderados.

Estos hallazgos han sido previamente presentados en el Congreso Mundial del Sueño (World Sleep Congress de Singapur), en la XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño (SES), en la reunión de la Academia Americana de Neurología en Chicago y en la Sociedad Británica en Birmingham y confirman y amplían los resultados observados previamente en estudios fase 2 publicados en' The New England Journal of Medicine'.

La Unidad de Neurofisiología y Trastornos del Sueño de los Hospitales Vithas Madrid Arturo Soria y La Milagrosa participa activamente en el desarrollo internacional de nuevos tratamientos para la narcolepsia. En la actualidad, está reclutando pacientes para nuevos ensayos clínicos con oveporexton y participa en otros estudios con agonistas del receptor de orexina tipo 2, promovidos por diferentes farmacéuticas.

Desde Vithas han subrayado que el avance en este tipo de estudios y el desarrollo de estos fármacos representan un cambio de paradigma terapéutico, al dirigirse directamente a la deficiencia de orexina, con niveles de eficacia superiores a los observados con los tratamientos disponibles hasta la fecha.