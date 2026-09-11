Vox acusa a Ayuso de confundir el crecimiento de Madrid con la mejora de vida: "Es una aspiradora humana infinita"

1116146.1.260.149.20260911114949 La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó la gest - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha acusado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de confundir el crecimiento económico y demográfico de la región con una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, cargando además contra la gestión en una región que han convertido en "una aspiradora humana infinita".

Durante su intervención en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región (DER), Moñino ha contrapuesto el Madrid de "cifras históricas" y "récords" que presentó Ayuso en la primera sesión, con el Madrid que se encuentran los ciudadanos cuando entran a un Metro "colapsado", en una sala de espera de un hospital o cuando conocen de una nueva agresión con arma blanca en su barrio a manos de "bandas latinas".

"Una cosa es que las cifras de Madrid vayan bien y otra muy distinta es que a los madrileños les vaya bien", ha sostenido Moñino, que ha cuestionado directamente a la presidenta madrileña si considera que actualmente se vive mejor en la región que hace un año, a pesar de que entre los jóvenes madrileños se siente que "su barrio se ha ido de él".

En este punto, ha abordado la situación de la vivienda en Madrid, reprochándole el incremento del coste de la vivienda, que alcanza "precios de expulsión". "¿Sabe lo que cuesta alquilar un piso en Madrid? Yo este verano me he enterado de lo que vale un ático de lujo", ha ironizado la portavoz de Vox, aludiendo al inmueble comprado por la Comunidad de Madrid en Chamberí.

En este punto, Moñino ha responsabilizado al modelo de crecimiento de la Comunidad de la presión sobre el mercado de la vivienda, y ha criticado que el Gobierno madrileño celebre que siga llegando población extranjera sin tener en cuenta la capacidad de sus infraestructuras y del parque de vivienda.

"Madrid no puede, ni debe, seguir creciendo indefinidamente", y ha reclamado que las políticas de vivienda tengan en cuenta la capacidad de la región para absorber nueva demanda. "No tenemos miedo en decir que la primera y mejor política de vivienda empieza en la frontera", ha aseverado la portavoz de Vox.

CRÍTICAS AL METRO Y LA SATURACIÓN DE SERVICIOS

La segunda gran consecuencia del modelo de crecimiento que ha señalado Moñino ha sido la saturación del transporte público. En este sentido, ha criticado que el Gobierno madrileño presente como un récord el número de viajeros del Metro de Madrid cuando, a su juicio, ese incremento se traduce en "saturación" para los usuarios.

"Los trenes no se estiran. Los andenes no se ensanchan cuando llega un nuevo vecino", ha señalado, antes de cuestionar que se celebre que Madrid tenga cada vez más viajeros sin atender a "los madrileños que viajan cada mañana hacinados" y "pegados a la puerta del vagón".

La portavoz de Vox ha extendido esta crítica a los servicios públicos y, especialmente, a la sanidad, cuestionando la política fiscal defendida por el Gobierno madrileño. Para Moñino, la reducción de impuestos pierde su efecto cuando las familias tienen que destinar ese ahorro a contratar servicios privados.

"Usted no le ha bajado realmente el coste de vivir. Le ha cambiado el impuesto por la factura", ha reprochado a Ayuso, al sostener que esos ciudadanos terminan "pagando dos veces": primero mediante sus impuestos y después mediante el seguro privado.

En materia laboral, Moñino ha cuestionado que el crecimiento del empleo se traduzca necesariamente en una mejora de las condiciones de los trabajadores, sosteniendo que la llegada de mano de obra extranjera afecta especialmente a los sectores de menor cualificación e incrementa la competencia por puestos precarios.

"Su modelo de crecimiento de empleo puede ser estupendo para quien necesita mano de obra barata", ha afirmado, vinculando esto con las dificultades de los jóvenes para independizarse en una región que en su momento fue "tierra de oportunidades" y que ahora ve como sus jóvenes dicen "me quiero ir de Madrid".

SEGURIDAD E INMIGRACIÓN

Moñino ha dedicado asimismo una parte relevante de su intervención a la seguridad y ha reprochado a Ayuso no afrontar el problema de la delincuencia y las bandas juveniles, que han llegado a un punto en el que son reconocidas por los madrileños como "equipos de fútbol" mientras se normalizan las agresiones.

"¿Cuándo decidimos que un machete podía formar parte del paisaje de Madrid?", se ha preguntado la portavoz de Vox, que ha reprochado a la presidenta Ayuso el haberse alineado con la izquierda parlamentaria en contra de una iniciativa para reclamar al Ministerio del Interior identificar el origen de los detenidos.

De hecho, Moñino ha aprovechado este momento para rescatar la situación en Ceuta, tras la entrada irregular de más de 70.000 marroquíes hace ya más de un mes, y ha ironizado con que algunos de los diputados de Más Madrid estarían abiertos a acoger a estos migrantes en sus casas y sus barrios. "Ceuta no está sola".

"Nos dirán Vox está relacionando inmigración con inseguridad: pues efectivamente. Vox relaciona fronteras abiertas con inseguridad porque es la puñetera verdad", ha lanzado, exigiendo la expulsión de los "invasores, los ilegales, los menores, los mayores y los mayores que se hacen pasar por menores". "Fuera, ni en Ceuta, ni en Madrid ni en España", ha aseverado.

"MADRID, UNA ASPIRADORA HUMANA INFINITA"

En la parte final de su discurso, la portavoz de Vox ha presentado vivienda, transporte, sanidad, inseguridad y empleo como problemas conectados entre sí y ha situado el crecimiento demográfico y la inmigración en el centro de su diagnóstico hasta convertir la región en "una aspiradora humana infinita".

Para Moñino, el modelo de Ayuso del "Madrid de todos los acentos" no tiene en cuenta a los ciudadanos que ya residen en la Comunidad de Madrid. "Hablan de crecimiento, pero nunca se preguntan cuánto crecimiento puede soportar Madrid", ha remachado Moñino, cuestionándose "dónde van a vivir" quienes lleguen la región.

Finalmente, la portavoz de Vox ha reprochado a Ayuso que aluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las polémicas. "Sánchez no puede ser la respuesta a cada problema de Madrid", ha zanjado.