Vox acusa a la Comunidad de "legalizar a los okupas" y Ayuso le sugiere que se dirija a Delegación del Gobierno

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado a la Comunidad de Madrid de "legalizar a los okupas" en la región y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le ha sugerido que se dirija a la Delegación del Gobierno porque eso no es su "competencia".

Durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, Monasterio ha vuelto a incidir en la cantidad de madrileños que "no pueden salir adelante a prosperar" debido a un "Gobierno socialcomunista que trae miseria y ruina". Ante ello, ha reconocido que es difícil dar alternativas, pero ha insistido en la necesidad de que desde el Ejecutivo autonómico tomen iniciativas "valientes y claras".

"No ayuda la situación de inseguridad, con viviendas okupadas y es increíble que aquí no parece que estemos haciendo nada, solo una oficina para registrar las okupaciones. Una de cada tres viviendas okupadas en Madrid reciben el premio de ser legalizadas como viviendas sociales. ¿Cómo puede ser que en la Comunidad se legalice a los okupas?", ha lanzado.

Así, le ha vuelto a pedir que "elimine la subvenciones a los privilegiados de los sindicatos" y que "dedique los recursos para mejora la seguridad y atender a los madrileños con recursos para Sanidad, Educación y Emergencia Social".

Por su parte, la presidenta regional le ha afeado que quiera instaurar siempre "miedo" en la sociedad y que no le gusten sus políticas porque "no creen en las autonomías". "Competencias de seguridad no tenemos, diríjase a la Delegación del Gobierno para empezar en Cañada Real o para acabar con la okupación pero no me vuelva a mí a echar encima esta competencia que no tengo", le ha trasladado.

Así, le ha insistido en que "pinte otro Madrid" porque no es real que haya problemas en este sentido y que la región esa no es la tónica, al igual que Madrid no es "ni machista, ni homófobo ni racista".