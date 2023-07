Vox acusa a PP de "amordazar" a oposición en Asamblea y pide que consejeros comparezcan las dos últimas semanas de julio

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid, José Luis Ruiz Bartolomé, ha acusado al PP de "amordazar" a la oposición en la Asamblea de Madrid y ha pedido que los diferentes consejeros del nuevo Gobierno autonómico comparezcan en sus respectivas comisiones durante las dos últimas semanas de julio sin esperar a la vuelta del verano.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este viernes, Ruiz Bartolomé ha lamentado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "no solamente no vaya a haber" plenos extraordinarios durante el mes de julio, sino que ha reprochado al Grupo Socialista que haya apoyado que no haya "preguntas de control al Gobierno" a pesar de que desde las elecciones y la formación del nuevo Ejecutivo se han celebrado "infinidad de consejos de Gobierno donde se han tomado decisiones" respecto a las cuales "los madrileños tienen derecho y tienen la necesidad de saber y tener una respuesta".

En cualquier caso, Ruiz Bartolomé ha considerado como "todavía más grave" que la semana que viene vayan a constituirse las comisiones de la Asamblea, las cuales, no obstante, "no se van a poner en marcha hasta septiembre".

"Nos parece fatal que los ciudadanos piensen que solamente se constituyen las comisiones para que los diputados puedan cobrar una prima de salario por ser presidentes, ser secretarios o ser portavoces", ha censurado el portavoz adjunto de Vox, más cuando "al mismo tiempo todos los consejeros han registrado ya su voluntad de comparecer en esas comisiones para explicar las líneas generales" de su actuación.

"Lo que hemos pedido, que nos parece razonable, es que en las dos semanas que quedan del mes de julio se produzcan esas comparecencias y los consejeros hablen a los diputados y nos expliquen qué es lo que quieren hacer en sus consejerías", ha explicado Ruiz Bartolomé, una propuesta que, pese al apoyo del resto de grupos, "el Partido Popular está impidiendo". "No entendemos nada", ha enfatizado.

Para el número dos del grupo, "al final de lo que se trata es de amordazar a esta institución y no dejar que los grupos políticos de la oposición" puedan exigir al Gobierno de la Comunidad "las explicaciones o las propuestas que quieran hacer a los madrileños para los próximos años".

Por último, y preguntado sobre la posibilidad de que Vox presida alguna comisión, José Luis Ruiz Barolomé ha emplazado a esperar a las votaciones la semana que viene, pero ha subrayado que "hay un partido que tiene mayoría y que puede bloquear todas las presidencias", en referencia al PP.