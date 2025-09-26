Vox acusa a PP de "bloquear" a sus votantes y propuestas y reclama al equipo de Ayuso que "no ataque a los jueces"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante una reunión con la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino-Aranda (2d), en la Real Casa de Correos, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Las reuniones con los grupos parlament - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha acusado al PP de "bloquear" a sus votantes y propuestas y ha reclamado al equipo de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que "no ataque a los jueces", que no "cometa ese gigantesco y tremendo error y grave irresponsabilidad".

"Estas prácticas son propias de la mafia socialista, que hacen un daño irreversible a la separación de poderes y que perjudican la confianza de los españoles en la Justicia. Les hemos pedido en la reunión que no lo hagan, que nosotros no podemos ser como ellos y desde luego Vox no lo es", ha planteado su portavoz, Isabel Pérez Moñino, en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con Ayuso en el marco de los encuentros que mantiene en la Real Casa de Correos en el arranque del curso parlamentario.

Moñino ha definido de "amable y cordial" la reunión y ha afirmado que ha llegado con "pocas expectativas pero sí con cierta esperanza", que se ha visto rota ante el "bloqueo a los madrileños que votaron a Vox" y el "desprecio" a sus propuestas.

Ha vuelto a afirmar de nuevo que las propuestas de Vox son "de puro sentido común" y que las "aprueba una gran mayoría social en Madrid", no solo los votantes de Vox. Ha puesto como ejemplo de ello la Proposición No de Ley (PNL) que se rechazó la semana pasada por parte de todos los grupos excepto Vox para pedir el veto del 'hiyab' en colegios y espacios públicos.

"Llevamos meses preguntándole a la presidenta de la Comunidad de Madrid dónde piensa meter a todos esos nuevos habitantes que dice que van a venir a vivir a nuestra región (...) ¿Dónde piensa meterlos si actualmente no hay vivienda para los que ya viven aquí?", ha proseguido Pérez Moñino.

También ha puesto el foco en la cuestión migratoria volviendo a exigir que el Ejecutivo regional aplique pruebas de edad a los menores extranjeros no acompañados que llegan a la autonomía, ha requerido una "mejor gestión del dinero público" y ha sugerido que haya "prioridad nacional". "Les anticipo y les digo, como he trasladado a la presidenta, que yo no voy a parar, Vox no va a parar y vamos a seguir diciendo y haciendo lo que siempre hemos hecho", ha rematado.