Vox anima a todos los madrileños a recurrir en sus ayuntamientos la tasa de basuras

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha animado este lunes a los madrileños a recurrir la nueva tasa de basuras en sus respectivos municipios y ha anunciado que ya lo ha hecho ella misma en Fuenlabrada, donde vive.

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas desde donde ha cargado contra el PP, ya que cuando llegó al Congreso esta tasa de basuras procedente de la Unión Europea en junio de 2021 Vox presentó una enmienda a la totalidad y los 'populares" "no la apoyaron".

"En diciembre de 2021, Vox votó que no a esta ley que impone la tasa de basuras y el Partido Popular se abstuvo y en marzo de 2022 el PP votó contra nuestro veto en el Senado. Esta es la realidad que tienen que conocer todos los españoles", ha asegurado Pérez Moñino.

Ha afirmado también que en la Asamblea su formación ha propuesto que la Comunidad asumo parte del gasto corriente de las mancomunidades de residuos para "reducir ese coste y que los ciudadanos se vean más desahogado en esta imposición arbitraria e ilegal".

Es por ello que la portavoz ha recomendado a los madrileño esa recurrir la citada tasa que es "completamente discrecional" y ha apostillado que "el PP es como el PSOE, pero se disfraza de Vox de vez en cuando".