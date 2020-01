Vox carga contra la "izquierda insolidaria" y especialmente contra Cs: "Si yo fuera el alcalde estaría preocupado"

Publicado 10/01/2020 17:10:26 CET

"¿Los vecinos de Vallecas tienen unos derechos ambientales y de salud que no tienen los vecinos de Alcalá?", ha lanzado a la izquierda

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha cargado contra la "izquierda insolidaria" y especialmente contra Cs lanzando un mensaje al regidor, José Luis Martínez-Almeida: "Si yo fuera el alcalde estaría muy preocupado".

Así lo ha indicado a los medios de comunicación al término del Pleno extraordinario dedicado a la llegada de forma temporal de los residuos de los municipios de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo de Ciudadanos, Más Madrid como grupo proponente, y PSOE, ha ratificado por tercera vez la negativa a que Valdemingómez reciba las 220.000 toneladas extras procedentes de los 31 municipios que conforman la Mancomunidad. PP y Vox no lo han apoyado.

Ortega Smith ha declarado que lo ocurrido en el Pleno ha sido un "esperpento" porque "a esta izquierda se le llena la boca hablando de solidaridad pero es tan insolidaria que ni es capaz de buscar solución a los vecinos de municipios gobernados también por la izquierda, como Alcalá. ¿Los vecinos de Vallecas tienen unos derechos ambientales y de salud que no tienen los vecinos de Alcalá de Henares?".

"Y encima ver a Cs, del equipo de gobierno, votando con la izquierda. Yo no sé lo que nos espera en el Ayuntamiento y no sé qué nos vamos a encontrar en el Congreso. ¿No dice la Constitución que hay un principio de solidaridad y cooperación entre los territorios?", ha lanzado en los pasillos de Cibeles, donde ha defendido como "algo lógico" que las basuras del este puedan venir de manera momentánea hasta que terminen la construcción de la planta de tratamiento de Loeches.

Mientras, Vox exigirá el pago de las tasas y las compensaciones necesarias por los perjuicios que se puedan generar "porque en este momento hay una emergencia que hay que solucionar".

Ortega Smith ha manifestado que las cuestiones de salud no tienen color político. "La basura no tiene color político y la salud tampoco. No se puede dividir por barrios, distritos o municipios", ha señalado.