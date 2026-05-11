Vox celebra "el paso" del PP en la "prioridad nacional" pero pide que lo aplique "en todas las ayudas" de la Comunidad

Archivo - La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid muestra hoy su rechazo al pacto de financiación autonómica entre PSOE - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha celebrado "el paso" del Partido Popular en la "prioridad nacional", pero ha pedido que lo aplique "en todas las ayudas" de la Comunidad de Madrid.

Fue la semana pasada cuando el PP y Vox aprobaron conjuntamente en la sesión plenaria una iniciativa para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que establezca una "prioridad nacional" acotada al "arraigo real, duradero y verificable". Era el primer acuerdo entre ambas formaciones en la región en torno a este concepto.

"La propuesta que se aprobó la semana pasada fue un hito histórico en la Asamblea de Madrid. El Partido Popular apoyó una propuesta de Vox para establecer la prioridad nacional e instar al Gobierno de España para que se establezca la prioridad nacional. Evidentemente estamos muy agradecidos con esto, pero sobre todo están agradecidos los españoles", ha manifestado Pérez Moñino en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Cree que este "debate" está "en las calles, en las plazas, en las colas de los centros de salud, en las colas de las escuelas infantiles, de los colegios públicos de la región", por lo que ha subrayado el "paso" que ha dado el partido.

"Pero ahora también se tiene que aplicar la prioridad nacional en todas las ayudas y en todas las subvenciones y las viviendas públicas otorgadas por la Comunidad de Madrid. Hoy ha salido la lista provisional de los adjudicatarios de los beneficiados por las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid y muchos padres españoles se han quedado fuera", ha apuntado.

En esta línea, ha cargado contra las administraciones por "cerrar la puerta a dos padres que están trabajando y cotizando, pero que ven como por delante están pasando otros que acaban de llegar". Por ello, ha pedido al PP que "se remangue" y aplique "la prioridad nacional".

Por su lado, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha recalcado que la enmienda a la totalidad presentada por su formación defendía que "la prioridad debe ser siempre vinculada al arraigo y no al origen o a la nacionalidad".

"Eso es lo que se aprobó en el Pleno de la semana pasada y eso es la postura de siempre de la Comunidad de Madrid. Los servicios públicos de forma prioritaria deben ser para quien vive aquí de forma legal, quien tiene arraigo aquí, quien está trabajando y quien está cotizando", ha zanjado.