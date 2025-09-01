Vox cree que la agresión sexual a una menor en Hortaleza es consecuencia del "consenso progre"

Archivo - El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, atiende a los medios de comunicación. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha afirmado este lunes que la agresdión sexual a una adolescente de 14 años cerca del Centro de Primera Acogida de Hortaleza es una consecuencia del "consenso progre" en el que ha enmarcado a PP y PSOE.

En declaraciones a los medios desde las puertas del centro, el portavoz ha censurado que el "bipartidismo" lleva "décadas" pactando acuerdos para el reparto de menores migrantes por toda España. Además, considera que esta "política nefasta de fronteras abiertas" hace que la violencia se convierta en una "tónica generalizada en los entornos, en los barrios, en los distritos donde hay centros" de acogida.

Ortega Smith ha apreciado que los políticos de los dos principales partidos hablan de "niños" porque estos "no violan o agreden a sus hijos". "El día que ocurra eso, probablemente muchos políticos empezarán a sentir como propio el problema que ya es propio de cientos de miles de españoles", ha manifestado.

En la misma línea, ha explicado que "los políticos españoles, en vez de defender a los españoles, se dedican a defender a quienes vienen a España" a lo que ha señalado como "exigir recursos públicos que no llegan" al resto de los ciudadanos.

"CIENTOS DE MILLONES DE EUROS QUE SE OCULTAN"

Del mismo modo, Ortega Smith ha señalado que se están "dedicando cientos de miles de millones de euros", los cuales cree que se "ocultan para sostener este fabuloso negocio de las mafias". Además, ha apreciado que "cada vez" que han señalado la "violencia" se les ha tachado de "xenófobos y de racistas".

"Basta ya de fronteras abiertas, basta ya de permisividad con todos aquellos que vienen a imponernos una forma de vida que no queremos y sobre todo de esa falsa hipocresía y ese falso humanitarismo que dice que nosotros tenemos la obligación de acoger", ha reprochado.

En contraposición, el edil de Vox ha indicado que hay "muchos jóvenes españoles que necesitan ayuda" y se ha reafirmado en que, si llegan al Gobierno central, lo primero que harán será "cerrar este centro" (el de Hortaleza) y devolver a los menores "a su país" para después convertir el espacio en viviendas para otras personas.

SEÑALA A MARRUECOS PARA QUE AYUDE "A SUS JÓVENES"

El portavoz también ha señalado al Gobierno de Marruecos para que "no gaste en aviones de última generación, en fragatas o en palacios donde vienen los sátrapas" y, en cambio dediquen ese presupuesto a "ayudar a sus jóvenes, que lo necesitan". Al hilo, ha denunciado la actuación de las bandas latinas porque "están a machetazos por los barrios de Madrid".

"Lo primero que se les pide es a la Fuerza de Cooperación del Estado que los detengan, que los pongan a disposición judicial, que sean juzgados, que cumplan su pena y una vez que la hayan cumplido, por los delitos que hayan cometido, sean devueltos inmediatamente a sus países de origen", ha zanjado.