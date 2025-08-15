Vox cree que el "fanatismo climático" ha impedido prevenir los incendios en España: "No es por casualidad"

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, atiende a los medios durante el acto de entrega de las Palomas de Bronce-Bomberos de Madrid, en la Casa de la Villa - Ricardo Rubio - Europa Press

Ataca "las peleítas entre administraciones" y "el fracaso de las comunidades autónomas" en materia de gestión de crisis

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha afirmado este viernes que el "fanatismo climático" ha impedido llevar a cabo muchas de las acciones que sirven para prevenir incendios y ha afirmado que las consecuencias de los incendios y el fuego "no es por casualidad".

Ortega Smith ha apuntado a "aquellos que con sus agendas 2030" no permiten acciones como la limpieza de montes, "el pastoreo tradicional", el despeje de cortafuegos o de los arroyos donde se acumula el agua.

"Están empeñados en la destrucción de las pequeñas presas, de los pequeños remansos de agua que ayudan, que son fundamentales a la hora de atajar los incendios", ha expresado Ortega Smith a su llegada a los actos por el día de la Virgen de la Paloma, patrona de los bomberos y oficiosa de Madrid. El edil también ha culpado a "los pirómanos". A estos los ha calificado como personas capaces de "destruir ecosistemas" por "su locura".

"PELEÍTAS ENTRE ADMINISTRACIONES"

Al hilo, ha reprochado "el espectáculo dantesco de siempre que hay una tragedia" en referencia a "las peleítas entre administraciones" y "el fracaso de las comunidades autónomas" en materia de gestión de crisis.

"Nunca es la Comunidad de su signo político, siempre es la Comunidad del otro signo, entre ellos siempre las pataditas, siempre tirando balones hacia afuera, pero los españoles, los ciudadanos estamos ya bastante hartos", ha censurado el portavoz.

Para el dirigente de Vox, los políticos están "llamados" a "resolver problemas" y no a "echarle la culpa a otros, que muchas veces es la mejor manera de tapar" las responsabilidades de gestión.

En el marco del Día de La Paloma que se celebra en Madrid, el portavoz ha pedido por los bomberos "por su extraordinaria labor todos los días del año" y ha agradecido su trabajo en los incendios que asolan España en estos días de agosto. El mensaje lo ha extendido a agentes forestales, voluntarios o funcionarios que "están luchando contra terribles plagas o pandemias" materializadas en fuegos.