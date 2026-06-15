Vox critica un año más que la Asamblea cierre en verano cuando "los problemas de los madrileños siguen abiertos"

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, interviene durante un pleno, en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado un año más que la Asamblea de Madrid cierre sus puertas este julio con el fin del periodo de sesiones cuando "los problemas de los madrileños siguen abiertos".

Así lo ha trasladado la líder de la formación en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, en la rueda de prensa posterior a la última Junta de Portavoces de este curso político.

"Los políticos se siguen regalando a sí mismos unas vacaciones que la mayoría ni siquiera sueña", ha trasladado la diputada. Este jueves se celebrará el último Pleno y parará la actividad parlamentaria hasta septiembre cuando el Debate sobre el Estado de la Región dé comienzo al curso político.

Moñino sostiene que estos meses de parón son "una vergüenza" y que es "inadmisible". Ha afirmado que aunque la Asamblea no tiene actividad su partido seguirá "en las calles, los barrios y los municipios escuchando a los vecinos".

"Desde luego, Vox no se va a ir de vacaciones. Madrid todavía tiene solución, eso lo sabemos, y es un mensaje de esperanza para todos los madrileños, para todos los españoles", ha rematado.