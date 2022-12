Vox deja ahora en el aire su abstención a los Presupuestos: "Lo tenemos muy difícil"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha dejado hoy en el aire si apoyará o se abstendrá en la votación del Proyecto de Presupuestos regionales para 2023 porque lo tienen "muy difícil" después de que la Mesa de la Asamblea no haya admitido sus enmiendas parciales tras haberlas registrado tarde.

Hoy la Dirección de Informática, Tecnología y Transparencia de la Asamblea de Madrid ha concluido que no existió fallo técnico que impidiera que Vox registrara en tiempo sus enmiendas. La semana pasada, ya la Mesa rechazó aceptar sus enmiendas y Vox dijo que, pese a ello, se abstendrían en la votación de las cuentas autonómicas.

Sin embargo, después de que hoy el máximo órgano parlamentario haya analizado el texto de los técnicos tras la solicitud de reconsideración de Vox y se haya reiterado en su rechazo, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha trasladado que "es tremendamente difícil que ante esta situación de falta de voluntad de negociación y de utilización de los resortes que el PP tiene en la Mesa para no aceptar los recursos de reconsideración" puedan "votar a favor o incluso abstenerse" en la votación de Presupuestos los próximos 21 y 22 de diciembre.

"Ha quedado acreditada la voluntad del PP de impedir de forma política que se pudieran tramitar nuestras enmiendas. Es una decisión política, ni jurídica ni técnica (...) Es una coartada del PP para no negociar con nosotros. La oferta fue un insulto a los votantes de Vox", ha lanzado, al tiempo que ha incidido en que "las circunstancias en las que se encuentran" por las formas "arbitrarias" y "poco respetuosas" del PP les ponen en una situación "difícil".

Pese a esto, ha confirmado que el resto de normativas que tenían pactadas con el PP, como la 'Ley Ómnibus', no peligrarán porque "cumplen" con sus promesas aunque ahora tengan "diferencias" con los 'populares' por su "comportamiento".

PP DICE QUE VOX TENDRÁ QUE DAR EXPLICACIONES SI SE "ABRAZA" A LA IZQUIERDA

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, ha acusado a Vox de "mentir" con lo ocurrido con sus enmiendas y con la negociación de los Presupuestos cuando el informe de los servicios técnicos e informáticos es "demoledor".

En cuanto a la amenaza de no saber que posición adoptarán en la votación de las cuentas, Abrines ha indicado que si Vox quiere "abrazarse a la izquierda y posicionarse con ellos" lo tendrá que explicar a los ciudadanos de Madrid. "Las huidas hacia delante no son recomendables", les ha sugerido, para a continuación defender que su relación con ellos "no va a cambiar" pese a todo.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha pedido a los de Rocío Monasterio que dejen de utilizar la típica "excusa" de que "el perro se ha comido sus deberes" y considera que lo que les ha pasado con las enmiendas es porque "hacen las cosas mal". La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha cuestionado que este partido no registrara con antelación sus propuestas, mientras que el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha defendido que en otras ocasiones la mesa "ha sido más flexible" pero que la forma que tienen de solucionarlo ahora es votando las enmiendas de la izquierda.