Vox denuncia desde Rivas el aumento de la inseguridad y responsabiliza de ello a las "políticas fronteras abiertas"

Archivo - La portavoz de Vox de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, ofrece declaraciones a los medios, a 4 de septiembre de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Moñino pide "billete de vuelta" para todos los migrantes "ilegales" y también para aquellos "legales" que no se adapten

RIVAS-VACIAMADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha visitado este martes la ciudad de Rivas-Vaciamadrid, desde donde ha alertado del "aumento de la inseguridad", un fenómeno del que ha responsabilizado a la población migrante que llega a España por la "política de fronteras abiertas del bipartidismo".

Moñino ha asegurado que tan solo la semana pasada la Guardia Civil detuvo a cinco "magrebíes autores de distintas agresiones y atracos" cometidos contra vecinos de Rivas, y ha alertado de que esto es tan solo "la punta del iceberg" de una situación que, dice, Vox ya ha venido denunciando en el Ayuntamiento ripense.

"Nuestra portavoz (en el Ayuntamiento de Rivas), Eliana Palacios, viene denunciando esta situación desde hace meses y realizando propuestas en el Cosistorio para garantizar la seguridad de todos los vecinos. Frente a esto, lo único que se ha encontrado es la estigmatización de todos los grupos", ha reprochado.

En este contexto, Moñino ha alertado de que la situación es "límite" debido a que la inseguridad "ha aumentado exponencialmente" y porque la Comunidad de Madrid ha repartido menores migrantes no acompañados en la localidad, que se suman, dice, a las "bandas de delincuentes que se aprovechan de las laxas leyes y de la cobardía de los políticos".

Moñino ha animado a adoptar medidas "contundentes" contra la migración y la inseguridad, y ha insistido una vez más en la expulsión de todos los migrantes detenidos de vuelto a sus países de origen. "No queremos ni bandas latinas ni bandas de magrebíes, queremos la tranquilidad de los vecinos", ha dicho.

"Billete de vuelta de vuelta para todos los ilegales, billete de vuelta para los legales delincuentes, billete de vuelta para los legales que vienen a imponer su cultura y billete de vuelta para todos los legales que también están viviendo del esfuerzo de los españoles", ha remachado Moñino.

LAS CALLES DE RIVAS, LLENAS DE "LOBOS"

Por su parte, el portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha participado en el acto junto a Moñino y ha aprovechado la ocasión para acusar al Partido Popular y al PSOE de "llenar las calles" de Rivas de "lobos" y de "criminales". "Sus hijos son las presas de estos criminales", ha señalado.

En esta línea, Vázquez ha lamentado que los gobiernos han "condenado a una generación a vivir con miedo" y eso es "inaceptable", porque adolescentes que se enfrentan a situaciones violentas, como robos o intimidaciones, van a crecer "con miedo y lo va a pagar en su crecimiento, en sus estudios, en su salud emocional".

De acuerdo con Vázquez, el delito de riñas tumultuarias con lesiones graves, que a su juicio es "el que mejor predice el establecimiento de bandas criminales", se han duplicado en Rivas desde el año 2017. Así, ha aprovechado para recordar que hace varios años ya alertó del peligro futuro "cuando las bandas de magrebíes y subsaharianos tuvieran estructura propia y compitieran con las bandas latinas".

"Ojalá no hubiéramos tenido razón. Cuando lo denunciábamos nos llamaron xenófobos, racistas y alarmistas. Ahora que está sucediendo nos llaman ventajistas y dicen que queremos aprovecharnos de esto. Fuimos los únicos que quisimos evitarlo", ha remachado Vázquez, asegurando además que Vox es la única alternativa de "seguridad".

Rivas ha registrado un repunte de la criminalidad en el primer semestre de este 2025, según el Balance del Ministerio del Interior, si bien es cierto que se sitúa aún dos puntos por debajo de la media de la Comunidad de Madrid. Esta situación ha motivado a la alcaldesa, Aída Castillejo, a adoptar algunas medidas de seguridad.

Entre ellas destaca la decisión del Ayuntamiento de pedir una orden de alejamiento de la ciudad a aquellas personas que cometan robos en domicilios y en establecimientos. Para ello, el Consistorio se personará en los procesos judiciales derivados de la comisión de algunos de estos delitos.