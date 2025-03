Vox exige a la Comunidad suprimir el programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en centros madrileños

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha presentado una iniciativa en la Asamblea de Madrid para exigir a la Comunidad de Madrid que se suprima el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en centros madrileños.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) en la que plantean la eliminación de este programa para "garantizar la cohesión social y la identidad cultural", así como "promover la adaptación de alumnos de origen extranjero" a la cultura española.

Según recoge el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, este programa lleva desde 2013 funcionando y actualmente un total de 393 centros españoles lo dan, siendo 70 madrileños. "Los profesores son funcionarios elegidos por el gobierno de Marruecos para ejercer en España esta profesión. Entre sus objetivos destacan el fomento identitario de los marroquíes en España, la inclusión escolar y sociocultural en el sistema educativo español y el desarrollo de valores de respeto intercultural --tolerancia y solidaridad-- entre otro", apuntan.

El mismo, financiado por el Gobierno de Marruecos, aunque está destinado a estudiantes de "habla árabe" también permite participar "al resto de alumnos". Entiende Vox que el programa gira "en contra de la integración de alumnos" procedentes del reino alauita.

"El objetivo debe ser la adaptación en su aula y no la promoción de la segregación (...) No podemos admitir la promoción, financiación y dotación de aulas cuyo objetivo pretende menoscabar la cultura nacional y crear confrontaciones culturales que no llevan más que a la segregación cultural", zanjan.