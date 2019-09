Vox habla de "dignidad humana" y preguntan por qué "se olvida a muchos ciudadanos por el hecho de no ser mujer"

Publicado 19/09/2019 11:44:16 CET

Quiere cerrar "chiringuitos del feminismo supremacista que viven del dolor ajeno"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha referido a la "dignidad humana" minutos después de que la concejala Purificación Cabello se preguntara por qué "se olvida a muchos ciudadanos por el hecho de no ser mujer". El secretario general de la formación ha reiterado que pretenden cerrar los "chiringuitos del feminismo supremacista que viven del dolor ajeno".

Vox se desmarca del pacto municipal contra la violencia de género y presentará en el Pleno de la próxima semana un plan centrado en la violencia intrafamiliar porque no entienden "que sólo haya que proteger a una parte". "¿Por qué sólo a las mujeres y sólo a las que tienen pareja masculina? "¿Y las mujeres que son agredidas por sus padres o que son abuelas? ¿Por qué no tienen la misma protección los hombres si tienen a un hombre de pareja?", ha declarado Ortega Smith dos días después del último asesinato machista en la ciudad de Madrid.

El secretario general de Vox y también diputado nacional ha argumentado que no se pondrá detrás de ninguna pancarta que "asuma como propia la tesis falsa de la ideología de género" porque su partido "no dice que no haya violencia contra la mujer, no dice que no le importe, dice que no sólo hay violencia contra la mujer y que hay que proteger de todas las violencias".

En esa misma línea ha ido la concejala Purificación Cabello, que ha repetido que Vox rechazará el pacto municipal contra la violencia de género porque "olvida a muchos ciudadanos por el hecho de ser mujer" y contraviene así la Constitución al "invisibilizar" otros tipos de violencia.

Ortega Smith, por su parte, creen que quieren etiquetarles "falsamente de machistas, homófobos e inhumanos". "Nos duele cualquier violencia, cualquier muerte. Nos duele igual las muertes con niños, ancianos. Nos pueden decir que estadísticamente hay más muertes de mujeres pero entonces ¿en el Código Penal sólo se perseguirán los delitos más frecuentes estadísticamente?", ha lanzado.

"¿Sólo perseguiremos los robos y no la pederastia?", ha preguntado Javier Ortega Smith, que cree que la base es una cuestión de "dignidad humana". Vox sí estará "delante de la pancarta, de los micrófonos y de las manifestaciones cuando se hable claramente de que se viene a luchar contra todo tipo de violencia y se cierren chiringuitos del feminismo supremacista que vive del dolor ajeno, esos despachos de abogadas".