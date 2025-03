Vox interpone una denuncia por "presuntas coacciones y prevaricación" tras no poder entrar en la UCM este jueves

La facultad de Ciencias Políticas esgrime que no se permitió la charla "por motivos de seguridad" y por falta de "autorización"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha interpuesto una denuncia en la comisaría de Fuenlabrada por "presuntas coacciones y presunta prevaricación" después de que este jueves,la Policía Nacional impidiera su entrada en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así lo ha explicado la portavoz este viernes en declaraciones a los medios, donde ha querido visibilizar "la censura de la UCM, que ha sido secuestrada absolutamente por la extrema izquierda y totalitaria". "No vamos a permitir que repartan carnets de fascistas o no fascistas. No vamos a permitir que nos digan si los discursos de odio pueden pasar o no", ha expresado Moñino.

Se refiere así al comunicado enviado por la facultad de Ciencias Políticas de la UCM este jueves, en el que explicaban que la charla prevista para este mismo jueves --organizada por la asociación estudiantil Libertad sin ira y a la que iban a acudir la propia Moñino, el 'youtuber' Isaac Parejo, conocido como 'Infovlogger', y el filósofo Miguel Ángel Quintana-- no tenía "autorización" y que se había cancelado "por motivos de seguridad".

La facultad detalló además que, para celebrar cualquier acto, este tiene que tener un "interés académico" y debe "respetar la libertad de expresión". Así, se impide que "el centro se use como plataforma para la difusión de discursos de odio".

"Tenemos en nuestra facultad estudiantado y trabajadores de diversas religiones, orígenes nacionales, una nutrida comunidad LGTBIQ+, y cuidamos mucho de que esta siga siendo un espacio seguro para todo el mundo. Asimismo, todo acto ha de contar con un aval confiable del profesorado y no suponer un riesgo para la seguridad de la comunidad universitaria", ampliaron desde la facultad.

"¿Qué es un discurso de odio? ¿Quién va a decidir qué es un discurso de odio? Como ayer nos decía uno de los vicedecanos de la universidad, Víctor Alonso Rocafort, directamente nos decía que los discursos de odio no pueden pasar a la universidad refiriéndose a que nuestros discursos en Vox son de odio", ha reprochado Moñino.

Respecto a la carta enviada por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, este martes al rector de la UCM, Joaquín Goyache, pidiéndole que se investiguen "los escraches" a las charlas organizadas por Libertad sin ira, Moñino ha expresado que le parece "un teatro por parte del bipartidismo que consiste en mandarse cartas".