Vox justifica su no a la comisión sobre el alcalde de Móstoles por estar impulsada por el PSOE "de Salazar y Tito Berni"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha subrayado que su partido confía en la Justicia para resolver el caso de presunto acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), a una exedil, y ha incidido en el rechazo a una comisión en el Ayuntamiento impulsada por "el partido socialista de Paco Salazar, Tito Berni y las prostitutas de Andalucía".

Moñino se ha manifestado en estos términos en declaraciones a la prensa desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, desde donde ha denunciado la situación migratoria en la región. La portavoz de Vox en la Asamblea ha recalcado que, sobre el caso de Móstoles, la Justicia "debe actuar" y su partido respeta la presunción de inocencia.

Sin embargo, Moñino ha reconocido que "lo lógico sería que el alcalde se defendiera fuera de su cargo público". Pese a todo, ha rechazado apoyar una comisión de investigación impulsada por un PSOE al que le ha recordado figuras del partido como el exasesor de Moncloa Francisco Salazar, acusado de acoso sexual; o de otras figuras y casos vinculados a la prostitución.

Finalmente, la portavoz de Vox en la Asamblea ha asegurado que su partido seguirá centrado en la gestión municipal y en los "problemas reales" de los vecinos de Móstoles, al tiempo que ha reiterado que la posición de Vox pasa por dejar que la investigación siga su curso por la vía judicial.