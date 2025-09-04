Vox llama "irresponsable" al Gobierno de Ayuso por abrir centros que son "focos de criminales" y pide su cierre

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, en Alcalá de Henares - EUROPA PRESS

Critica a una clase política que está "de brazos cruzados" mientras las mujeres "viven más inseguras en España"

ALCALÁ DE HENARES, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha tildado de irresponsable al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por abrir centros de acogida de menores migrantes que son "focos de criminales" y ha insistido en su cierre.

En declaraciones a los medios desde Alcalá de Henares, Moñino, acompañada por el portavoz nacional de Vox de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, y el concejal Víctor Manuel Acosta, ha mostrado su solidaridad con la víctima de una agresión sexual que sufrió una joven de 18 años en el parque Sementales, presuntamente a manos de un hombre de origen peruano en estado de embriaguez.

"Pero ya no basta solo con solidarizarnos, ya no basta solo con indignarnos. También tenemos que señalar con claridad a los responsables de este crimen y de tantos otros crímenes que se están cometiendo en España", ha afirmado.

En concreto, la portavoz de Vox en la Asamblea ha señalado a una clase política que está "de brazos cruzados" mientras las mujeres "viven más inseguras en España". "Las políticas del bipartidismo, del PP y del PSOE han traído a salvajes extranjeros que están cometiendo crímenes todos los días en todos los puntos de España", ha subrayado, un bipartidismo que convierte los municipios" en los vertederos de las políticas migratorias".

En este punto, ha trasladado que "una gran mayoría de españoles" buscan "contundencia" a través del "control de fonteras y de la expulsión de todos los inmigrantes ilegales que están en España, a todos los extranjeros que cometen delitos".

Moñino, arropada por una veintena de simpatizantes, ha vuelto a exigir el cierre de "todos los centros de ilegales de España" y ha cargado contra la consejera la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, por calificar como "absolutamente irresponsable" las protestas impulsadas por Vox frente a centros.

"Lo que es una irresponsabilidad es lo que hace la consejera de Ayuso, que es abrir focos de criminales en Hortaleza, en Fuenlabrada y en distintos puntos de la comunidad de Madrid", ha censurado.

Por otro lado, también ha criticado a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, por "criminalizar" a los vecinos que acudieron a la concentración en Hortaleza --prohibida por Delegación del Gobierno-- convocada tras producirse una agresión sexual a una menor de 14 años por parte de un residente del centro.

"Decía la portavoz de extrema izquierda en Madrid que los vecinos se callaran y que escucharan a los niños. Yo le quiero contestar porque lo único que escuchan los vecinos del barrio de Hortaleza, lo único que han escuchado son los gritos desgarradores de una niña de 14 años siendo violada por un marroquí que está mantenido con los impuestos de todos los españoles", ha trasladado.

Moñino ve una izquierda "absolutamente desnortada" posicionada "con los criminales" que ha abandonado a los barrios y que está "protegiendo a delincuentes".

Si esta clase política totalmente irresponsable quiere seguir protegiendo y siendo cómplice de delincuentes o quiere seguir persiguiendo al pueblo español, silenciando al pueblo español mientras protege a los criminales, allá ellos. Nosotros en Vox vamos a seguir con el pueblo español y vamos a seguir trabajando para devolver la seguridad y la libertad a todos los españoles", ha concluido.

SIN RELACIÓN ENTRE LA AGRESIÓN Y EL CENTRO DE ALCALÁ

La agresión sexual que se registró en Alcalá durante la madrugada del lunes pasado en el parque Sementales fue cometida presuntamente a manos de un hombre de origen peruano en estado de embriaguez.

Preguntada por los medios, Moñino ha aclarado que su formación no ha relacionado "directamente" este suceso con el centro de acogida de menores de la ciudad complutense, aunque ha recordado otra agresión perpetuada en el mes de julio por un usuario del centro.

Por su parte, el portavoz nacional de Vox de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, ha cargado contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "multar" a dirigentes de Vox por "hacer atenciones a medios".

Esto ya lo intentó el director general de la policía. Me puso sanción tras sanción. ¿Sabéis dónde está? Sentado delante de un juez. Si él quiere seguir el mismo camino para contentar a sus capos, que siga. Nosotros no nos callaremos jamás porque detrás de esta realidad están nuestros hijos y los hijos de todos", ha dicho.