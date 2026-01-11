Vox llevará a la Asamblea que se suspenda la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que haya "estudios independientes"

Una baliza V16. - GOBIERNO DE ARAGÓN

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid llevará a la Asamblea una petición para que se suspenda la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que haya "estudios técnicos y forenses independientes" que acrediten la eficacia en condiciones de visibilidad y climatología adversa.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el Grupo Parlamentario encabezado por Isabel Pérez Moñino que busca que la Cámara pida al Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso que reclame esta suspensión al Ejecutivo central.

Sostiene Vox que se trata de un "gasto adicional" y una "carga innecesaria y desproporcionada" teniendo en cuenta el contexto de "dificultades económicas, inflación y encarecimiento del coste de la vida".

"Por si fuera poco, el Gobierno no ha realizado una debida comunicación sobre la entrada en vigor de esta norma: el 65 % de los españoles la desconoce y hasta el 30 % no sabe que puede exponerse a ser sancionado con 80 euros de multa si incumple esta nueva norma. Además, muchos conductores españoles están adquiriendo sin saberlo balizas V-16 más baratas, pero no homologadas por la DGT", reprocha la formación en su iniciativa, donde también afirma que la baliza presenta "limitaciones relevantes de eficacia".

Es por ello que quieren que se suspenda su entrada en vigor de momento y que se mantengan los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes de carretera.

Asimismo, quieren que se solicite al Gobierno central que ninguna medida de seguridad vial "obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo", que se impulsen ayudas para mejorar la seguridad vial con la renovación del parque automovilístico y que se cese en la "promoción de normativas y obligaciones que imponen más costes a las familias".