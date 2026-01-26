Vox se opone a ir a funerales para "poner cara de tristes" y deja "a título personal" participar en el de La Almudena

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). El descarrilamiento de un tren de alta velocidad y la posterior colisión con otro convoy, ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Có - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección regional de Vox ha decidido dejar en manos de cada representante del partido la decisión de asistir, o no, a la misa funeral que albergará la catedral de La Almudena de Madrid el jueves en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido hace ya más de una semana en Adamuz (Córdoba).

Así lo han confirmado fuentes del partido consultadas por Europa Press, que insisten en que "los políticos están para dar seguridad a la gente, no para poner cara de tristes en funerales". Sin embargo, desde la formación inciden en que quién quiera acudir al funeral "a título personal", podrá hacerlo.

Para Vox, las familias de las víctimas del accidente de Adamuz merecen no solo "respeto", sino también "respuestas y responsabilidades" de los representantes políticos; una postura en línea con las declaraciones de este lunes del presidente provincial de Vox Madrid y portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster.

El dirigente de Vox se ha pronunciado al respecto del 'funeral laico' por Adamuz, un homenaje de Estado previsto para el día 31 en Huelva y que ha sido pospuesto a petición de algunos familiares. Fúster había rechazado este evento pues considera que los políticos "no tienen que buscar protagonismo ni hacerse fotos en primera fila".

Previamente, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ya había confirmado su asistencia al funeral para "rezar por el alma de todos los fallecidos y estar con sus familiares". "También para mostrar desde la capital de España nuestra solidaridad y nuestro apoyo emocional", resaltó Smith.