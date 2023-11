Vox pide a la Comunidad bloquear la pornografía en dispositivos de niños y PP dice que es el Gobierno el que debe actuar

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha instado al Gobierno de la Comunidad a que trabaje para bloquear la pornografía en los dispositivos de niños y jóvenes, a lo que el Partido Popular ha respondido que es el Ejecutivo central el que debe actuar en el marco de sus competencias.

Se trata de una cuestión que se ha debatido en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a través de una Proposición No de Ley (PNL), a petición del partido que lidera Rocío Monasterio.

En el debate parlamentario, la diputada de esta formación María Belén González ha sostenido que es "alarmante el acceso a estos contenidos por parte de los niños y adolescentes" así como "la adicción que se está generando". "Algunos expertos califican lo que está ocurriendo de pandemia silenciosa. Es un daño que amenaza con convertirse en un problema de salud pública", ha avisado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el uso "accesible, asequible y anónimo" de Internet también propicia un aumento de los "delitos sexuales contra niños", que es "proporcional a la implantación de estas nuevas tecnologías en la sociedad".

Por su parte, el parlamentario del PP Ismael Sirio López ha sostenido que coinciden en el fondo y el contenido de su propuesta pero ha incidido en que esto es un problema que debe tratarse desde la normativa estatal y desde la Unión Europea porque las competencias de las autonomías "son muy limitadas".

"Es el Gobierno de España el que tiene que ponerse ya manos a la obra para legislar de forma contundente contra el acceso de los menores a la pornografía y ha de hacerlo de una forma seria, de una forma directa y de una forma responsable", ha expuesto a continuación.

En este punto ha coincidido el diputado del PSOE José Cepeda, quien ha recalcado que el objeto de esta PNL no es competencia autonómica, a pesar de que a los socialistas les "preocupa de forma especial" el acceso de los menores a la pornografía. "Es importante que las instituciones vayan tomando actuaciones en ese sentido, pero no es competencia autonómica", ha recalcado.

Entiende Cepeda que la responsabilidad del control de Internet en menores es "cuestión de toda la sociedad" y ha sacado pecho de las actuaciones del Ejecutivo central en este sentido. A Vox, le ha reprochado que haga "populismo barato" con este tema mientras, entre otros, censuran los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023, dicen que los menores extranjeros no acompañados "no tienen ningún derecho" o "niegan la violencia machista".

Por último, la parlamentaria de Más Madrid Alodia Pérez ha asegurado que la propuesta es "la nada" porque "ya existe" lo que se propone y aún así sigue habiendo un acceso "prematuro" de niños a la pornografía y "la generalización de prácticas sexuales no consentidas o violentas no consentidas".

"Sabemos que no se va a parar con el bloqueo porque ya existe lo que se propone. Los expertos sugieren la educación afectivo-sexual desde lo antes posible", ha remarcado. Entiende que "no puede ser" que el primer contacto de un niño con el sexo sea la pornografía y "eso se soluciona hablando, no prohibiendo, porque es poner puertas al campo".