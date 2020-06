Vox pide a la Comunidad que mantenga el agua del pantano de San Juan en verano para favorecer el turismo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha solicitado a la Comunidad de Madrid que mantenga el agua del pantano de San Juan en verano para reactivar la economía y favorecer el turismo.

El pantano de San Juan, ubicado en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, continúa siendo una de las mejores 'playas' del país, que conserva un año más su Bandera Azul, distinción nacional concedida por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

En un vídeo difundido en redes sociales, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acudido junto con dos de sus diputados a la zona del pantano para mostrar su "apoyo" a los pueblos de la zona para que reactiven la actividad económica y los madrileños acudan a "disfrutar" de esta zona "tan maravillosa" de la sierra oeste.

"Para eso, es fundamental que la Comunidad y el Canal de Isabel II se den cuenta de lo importante que es que el pantano tenga agua y, especialemente, cuando en verano tiene un uso recreativo", ha expuesto.

Además, Monasterio ha defendido que esta zona da "empleo a mucha gente" y es ahora más importante "en esta crisis"

Por su parte, el diputado de Vox íñigo Hernríquez de Luna ha solicitado al Ejecutivo autonómico que no vacíen el pantano porque "perjudica muchísimo al turismo y la actividad económica" y propone que lo hagan en septiembre o en octubre. "Sin agua no hay turismo y no hay actividad en la zona", ha remarcado.

A nivel nacional, España ha obtenido un total de 688 Banderas Azules (589 playas, 98 puertos deportivos y cinco en embarcaciones turísticas sostenibles) que ondearán a partir de junio en el litoral español, lo que supone 19 más respecto al año pasado, siendo la Comunidad Valenciana líder en número de playas con Bandera Azul este año, aunque el aumento más significativo se producido en Andalucía.

De este modo, España, con 23 playas más y 4 puertos menos, mantiene su liderazgo internacional ininterrumpido desde 1987. Aunque más de 100 Banderas Azules llevan luciendo en España más de diez años, diez playas españolas estrenan este verano su enseña.