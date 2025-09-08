Vox pide que Fúster asista a las Juntas de Portavoces de manera telemática para "garantizar su participación política"

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa, en la sede de VOX - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MM dice que cumplirá el acuerdo de la Mesa "aunque sea un atropello" pero no permitirá a PP que diga "cómo organizar" su trabajo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha pedido que su portavoz adjunto y portavoz nacional, José Antonio Fúster, pueda asistir a las Juntas de Portavoces de la Cámara de Vallecas de forma telemática para "garantizar su participación política".

Lo ha señalado la líder de la formación en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, quien ha asegurado que su formación siempre ha participado en la Junta de Portavoces y que no ha "incumplido en ningún momento sus labores".

"Así nos avalan los informes jurídicos y así nos avala que no se ha impuesto ninguna sanción como se pretende", ha planteado Moñino en respuesta al proceso abierto por las ausencias a estas reuniones tanto de Fúster como del portavoz adjunto de Más Madrid Emilio Delgado.

La pasada semana se daba a conocer que la Mesa de la Asamblea había acordado la asistencia obligatoria de los portavoces adjuntos de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Vallecas a las reuniones de la Junta de Portavoces. Marcaba que una ausencia injustificada que podría conllevar la retirada del complemento que perciben por ello, de unos 1.400 euros --los portavoces no cobran por asistir, solo los adjuntos--.

En el caso de José Antonio Fúster, como ha recordado Pérez Moñino, las reuniones de la Junta de Portavoces coinciden con las ruedas de prensa que da en la sede nacional del partido cada lunes, situada en Bambú, en el extremo opuesto de la capital.

"Es una cuestión discutida jurídicamente, se está discutiendo actualmente en la mesa. Nosotros en ningún caso vamos a incumplir ni hemos incumplido el reglamento. Hemos presentado las oportunas alegaciones. Los servicios jurídicos de la Cámara y vamos a esperar una resolución, pero nosotros lo que queremos es facilitar y poder garantizar que nuestro compañero José Antonio Fúster pueda participar activamente", ha remarcado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que la formación va a "cumplir el acuerdo de la Mesa aunque sea un atropello", pero ha advertido de que no va a "permitir que el PP tenga que decir" a su partido "como organizar" el trabajo.