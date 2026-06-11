Vox pide más requisitos para homologar médicos en Madrid y PP le reprocha que cree "ruido" con competencias nacionales

Archivo - Hemiciclo durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha pedido en la Asamblea de Madrid más requisitos para la homologación de títulos de profesionales médicos en la región, mientras que el PP le ha reprochado que se dedique a crear "ruido" con competencias nacionales.

Ha sido en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) de Vox, en la que pedían procedimientos complementarios para los médicos cuyos títulos son homologados y que se incorporan al sistema madrileño de salud. Pedían que se implementaran programas de adaptación profesionales y que se analizara el impacto de la incorporación de profesionales con títulos homologados en la planificación de recursos humanos sanitarios.

También, se incluía la revisión de los procedimientos incorporando evaluaciones prácticas obligatorias y que se establezca un marco transparente y verificable de evaluación, así como la garantía de que todos los profesionales sanitarios "puedan competir en las mismas condiciones en el acceso a las plazas ofertadas en el examen MIR".

Para defender la iniciativa, la diputada de Vox Raquel Barrero ha justificado que la homologación no puede reducir a una "verificación documental", algo que asegura que defienden colegios profesionales y sociedades científicas con el objetivo de evaluar competencias como el resto de países del entorno. "El sistema español es el más laxo de Europa y lo verdaderamente irresponsable es asumir que todos los sistemas formativos son automáticamente equivalentes sin una comprobación práctica y homogénea", ha reivindicado.

Es por ello que exige que se implanten evaluaciones clínicas objetivas y estructuradas y considera que la iniciativa es "razonable, viable y necesaria" para "escuchar" a la profesión, ya que "ninguna evaluación autonómica sustituye un título oficial de especialista ni reemplaza al sistema MIR".

Por su parte, el parlamentario 'popular' Raúl Martín ha recordado a Vox que la Comunidad no puede cambiar "por sí sola" el sistema de homologación de los títulos de los médicos porque no tiene competencias solo porque es "mucho ruido" pero "poca realidad".

"La Comunidad de Madrid lleva denunciando el atasco burocrático que el Gobierno de España en las homologaciones tiene y pide que los médicos no pasen años atrapados esperando resoluciones administrativas olvidados en un cajón", ha recordado, a la vez que ha cuestionado que se transmita la imagen de que se "regalan batas blancas como en una tómbola".

LA IZQUIERDA CRITICA LA PROPUESTA

Por el PSOE ha intervenido Carlos Moreno Vigués, quien ha corregido a Vox, negando que el Ministerio de Ciencia y Universidades haya rebajado los requisitos académicos o las exigencias de calidad para homologar títulos, sino que "simplemente ha acelerado de una forma notable la tramitación y el ritmo de resolución de los expedientes pendientes".

"Se ha llevado a cabo una homologación acelerada de títulos pendientes porque simplemente se han reforzado los equipos de evaluación y se ha modernizado la plataforma administrativa justo como pedía la Comunidad de Madrid", ha planteado y ha instado al PP a tumbar la PNL que considera xenófoba.

A continuación ha intervenido la diputada de Más Madrid Marta Carmona. La parlamentario ha considerado que lo que busca esta iniciativa es "normalizar el racismo, la xenofobia y el clasismo". "Vox a lo que aspira es un mundo donde, bueno, pues pueda tener a los migrantes retenidos en el campo trabajando en condiciones de esclavitud bajo amenaza de deportación, donde se pueda abusar sexualmente de temporeras sin ninguna consecuencia", ha cargado.

Sobre la homologación de títulos, les ha acusado de mezclar "o por ignorancia, o deliberadamente para confundir" los títulos de grado, es decir, de la carrera de medicina, con los títulos de especialidad, que dependen de dos ministerios diferentes (el primero de Ciencia y Universidades y el segundo de Sanidad). Estos últimos "funcionan como un reloj" y no hay cuello de botella.