Vox pide no financiar actividades sobre Palestina en Puente de Vallecas al no tener "relación" con el distrito

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox pedirá este miércoles en el Pleno de la Junta de Puente de Vallecas, que se celebrará a las 17 horas, vetar "cualquier organización, promoción y financiación" con recursos públicos municipales" de actividades que hagan referencia explícita a conflictos internacionales, incluyendo el conflicto entre Palestina e Israel, al "no guardar relación alguna con las competencias ni la realidad del distrito".

En la proposición, adelantada por 'El País', el partido asegura que en los últimos años se ha utilizado de forma "partidista" espacios públicos y recursos municipales para "promocionar ideologías o conflictos que nada tienen que ver con las necesidades reales de los vecinos de Puente de Vallecas".

"De forma especialmente preocupante, algunos eventos o actividades culturales han introducido de manera deliberada simbología, mensajes o referencias explícitas a conflictos internacionales, como el caso de Palestina, que, además de no guardar relación alguna con nuestro distrito, contribuyen a generar polarización, división y tensión ideológica en espacios que deberían ser de convivencia y neutralidad institucional", defiende.

Vox cree que "este tipo de activismo importado no solo es inadecuado, sino que se ha demostrado peligrosamente afín a posturas extremistas". Pone de ejemplo que en Francia "varios programas de acogida de refugiados procedentes de Gaza han derivado en un escándalo nacional tras descubrirse que algunos de sus beneficiarios publicaban mensajes en redes sociales pidiendo el asesinato de judíos y elogiando a Adolf Hitler".

"No podemos permitir que nuestra Junta Municipal se convierta en un altavoz de discursos sectarios, ni en una caja de resonancia de conflictos extranjeros. Frente a esta deriva ideológica, es necesario recuperar la esencia de lo que debe ser la acción cultural e institucional en un distrito como el nuestro: el arraigo en las tradiciones propias, el fomento de los valores familiares y la solidaridad real con nuestros vecinos más necesitados", remarca.

Asimismo, propone instar a las áreas competentes a impulsar "decididamente" la programación navideña de Puente de Vallecas para "profundizar en las raíces cristianas, costumbres populares y el espíritu de unión y ayuda mutua que históricamente ha caracterizado estas fechas".

También solicita impulsar una programación cultural navideña "centrada en las tradiciones cristianas, el valor de la familia y la solidaridad con los vecinos más necesitados, incluyendo actividades como belenes vivientes, concursos de villancicos, mercadillos navideños tradicionales, recogidas solidarias de alimentos y juguetes, y otros eventos similares".

Finalmente, reclama promover, desde la Junta Municipal, un compromiso institucional con "la defensa de nuestras raíces culturales y religiosas, evitando cualquier cesión de espacios o recursos públicos a grupos u organizaciones que promuevan ideologías contrarias a dichos valores".