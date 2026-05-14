Vox pide "transparencia" sobre el viaje de Ayuso a México, pero que no "eclipse" los problemas "reales" de Madrid

Archivo - La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades comparece hoy en la A - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha reclamado "transparencia" sobre el viaje institucional de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a México, pero ha pedido que no "eclipse y oculte" los problemas "reales" que están sucediendo en la región.

Lo ha manifestado este jueves en los pasillos de la Cámara de Vallecas al ser preguntada por la posición de su formación sobre el viaje de la dirigente madrileña a México, que ha sido criticada por Más Madrid y PSOE.

Ya este lunes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, lo calificaba de "esperpento internacional" por convertirse en "una campaña electoral envuelta en polémicas, cancelaciones, victimismo y una absoluta falta de explicaciones a los madrileños".

Ahora, Pérez Moñino ha defendido que desde Vox quieren "transparencia", pero ha pedido que los viajes internacionales de la presidenta "no eclipsen y oculten los problemas reales que están sucediendo hoy en Madrid, que es de lo que no quiere hablar ni la extrema izquierda ni el Partido Popular".

"Nosotros vamos a tener los pies en Madrid, en Vallecas, en Parla, en Usera, en todos aquellos distritos y municipios que han sido abandonados y condenados por las políticas del bipartidismo, que se dedican a estos shows, por ejemplo, como el de México, y no a trabajar para solucionar los problemas de la gente corriente", ha subrayado.

Cree la portavoz de Vox en la Asamblea que los madrileños "están esperando respuestas y resultados por parte de sus dirigentes políticos, que siempre intentan eclipsar los debates de los problemas reales con este tipo de cuestiones".

"Lo que busca la presidenta con el viaje a México se lo tendrán que preguntar directamente a ella. En Madrid tenemos muchos problemas de gente que no llega a final de mes, que no tiene cita en su médico, que no puede coger el transporte público porque está completamente colapsado. No vamos a entrar en ese juego", ha zanjado.